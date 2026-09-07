DeepSeek擬買華為16萬顆晶片

大陸ＡＩ模型公司DeepSeek近日傳出大手筆採購國產ＡＩ晶片。彭博報導，DeepSeek計畫在內蒙古建設大型數據中心部署至少十六萬顆華為下一代昇騰九五○ＤＴ晶片，用於模型推理。若按計畫完成，將成目前已知規模最大的大陸國產ＡＩ晶片集群之一。

報導引述知情人士指，DeepSeek此次部署的十六萬顆晶片僅占數據中心部分容量，該數據中心規畫功率達吉瓦（ＧＷ）級，未來還可能擴容。由於華為目前產能有限，加上高端記憶體等元器件短缺，九五○ＤＴ今年產量受限，華為還需平衡其他客戶需求，因此完成DeepSeek訂單可能需要一年以上，具體進度仍取決於華為供應能力。

知情人士透露，儘管華為設計昇騰九五○ＤＴ時是面向訓練等高算力需求場景，但DeepSeek目前不打算將九五○ＤＴ用於模型訓練，而是主要用於模型推理。

雙方合作也延伸至算力系統設計。DeepSeek與華為聯合定義昇騰超節點，針對長文本推理降低時延、提升吞吐並控制成本，同時兼顧向萬卡級集群擴展的需求。DeepSeek另表示，受到高階算力限制，四-Pro API服務吞吐量相當有限，預計昇騰九五○超節點於今年下半年批量上市後，Pro價格將大幅下調。

報導提到，此次採購涉及的昇騰九五○ＤＴ屬昇騰九五○系列。華為輪值董事長徐直軍二○二五年九月十八日在華為全聯接大會上公布規畫時表示，昇騰九五○ＤＴ預計於今年第四季推出，主要面向推理解碼及訓練場景。

昇騰九五○ＤＴ規畫配備一四四ＧＢ記憶體，記憶體訪問頻寬達四ＴＢ／s，晶片間互聯頻寬達二ＴＢ／s。與昇騰九五○ＤＴ同步推出的，還有基於該晶片打造的Atlas 九五○超節點，最多可支援八一九二張昇騰卡，上市時間同樣為今年第四季。

除DeepSeek外，其他大陸國產算力項目也持續推進。彭博七月曾指，大陸ＡＩ公司智譜已建成一座規畫功率約一吉瓦、採用國產晶片的數據中心，部分設施已投入運營，用於訓練ＧＬＭ系列模型。