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大陸儲能業產能過剩 暫緩新建項目

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸儲能業產能過剩，業界透露，相關部門正盤點儲能產能，新建項目暫緩審批。新華社
大陸儲能業產能過剩，業界透露，相關部門正盤點儲能產能，新建項目暫緩審批。新華社

大陸儲能行業在經歷數年高速擴張後，產能過剩風險升高，新建產能項目或將面臨從嚴審批。大陸財聯社引述多位產業鏈人士透露，大陸儲能行業產能過剩風險加劇，大陸有關部門正全面調查產能，並暫緩審批新建產能項目。

財聯社昨報導，多位大陸產業鏈人士透露，針對當前儲能行業產能過剩風險加劇及內卷（過度競爭）態勢，大陸有關部門近期正全面調查現有及規畫中的儲能產能基數，儲能電芯是重點領域之一，對尚處規畫階段、未正式開工的項目暫緩推進；已備案且在建的項目不受影響。

多位業內人士強調，相關收緊措施並非「一刀切」，後續將根據市場需求動態調整。另有企業人士表示，儲能仍有廣闊發展空間，但發展節奏需要理性把控，避免盲目擴張導致產能過剩，確保行業健康有序發展。

遠景高級副總裁田慶軍表示，今年大陸儲能電芯規畫擴產已超八百GWh（○點八TWh），年底建成產能約一點二至一點五TWh，規畫總產能超二TWh。他直言，「這已遠超全球市場的真實需求」。電芯生產需要連續性，一旦產能過剩，企業為了生存必然打價格戰。

報導指，儲能市場今年上半年曾出現電芯供不應求，帶動企業加快擴產。田慶軍表示，上半年供不應求主要受到三項因素影響，包括容量電價政策落地、棄風棄光倒逼配儲帶動需求，以及海外市場在出口退稅政策調整前的搶購。此外，儲能產能建設周期約一年，市場需求突然暴發也讓行業措手不及。不過，隨新建產能陸續投產，業內普遍預期未來幾年將經歷一輪產能出清。

針對產能過剩風險，大陸工信部二○二五年十一月曾舉行動力和儲能電池行業製造業企業座談會，明確提出「依法依規治理動力和儲能電池產業非理性競爭」。此後，工信部、發改委、市監總局、能源局於今年一月七日聯合舉行動力和儲能電池行業座談會，研究部署規範動力和儲能電池產業競爭秩序工作。

此外，「動力和儲能電池成本核算模型通則」團體標準啟動會七月卅日舉行，相關標準旨在促使企業從盲目拚價格轉向精細化運營。

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