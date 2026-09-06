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新疆慕士塔格峰2號冰川突發雪崩 數百公尺高「雪牆」傾瀉畫面曝光

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
新疆慕士塔格峰2號冰川近日突發雪崩，大量冰雪從峰頂沿山體傾瀉而下，瞬間形成上百公尺寬、數百公尺高的雪霧雪牆，冰雪碎屑奔湧而過。圖／取自第一財經
新疆慕士塔格峰2號冰川近日突發雪崩，大量冰雪從峰頂沿山體傾瀉而下，瞬間形成上百公尺寬、數百公尺高的雪霧雪牆，冰雪碎屑奔湧而過。圖／取自第一財經

新疆慕士塔格峰2號冰川近日發生雪崩，大量冰雪從峰頂傾瀉而下，瞬間形成上百公尺寬、數百公尺高的雪霧雪牆。央視新聞報導，慕士塔格峰2號冰川屬未對外開放的無人區，事故未造成人員傷亡及財產損失。

據央視新聞，近日，位於新疆阿克陶縣的慕士塔格峰2號冰川發生雪崩，多名遊客用手機記錄下雪崩畫面。大量冰雪從峰頂沿著山體傾瀉而下，瞬間形成上百公尺寬、數百公尺高的雪霧雪牆，裹挾著冰雪碎屑在山谷裡奔湧向前。消防部門透露，本次雪崩發生地點位於無人區，且距離交通幹道較遠，未造成人員傷亡及財產損失。

據了解，慕士塔格峰主峰海拔7546公尺，峰頂億萬年來被冰雪和冰川覆蓋。而2號冰川屬於未對外開放的高危區域，冰川活動風險較高。

報導提到，阿克陶縣文旅局5日向遊客發布公告指出，慕士塔格峰未開放的高危管控區域地形複雜、氣候多變、安全隱患大，且通訊訊號薄弱、救援條件極差，嚴禁擅自進入未開放的高危管控區域，禁止開展遊覽、徒步、探險、穿越、拍攝等一切涉險活動。

此前，近期西藏和尼泊爾邊境也發生冰川和岩石崩塌引發的特大泥石流，造成嚴重人員傷亡與財產損失。西藏自治區吉隆縣「8·26」泥石流災害緊急救援指揮部透露，截至9月5日18時，災害已致當地43人遇難，519人失聯。尼泊爾官方則通報1259人死亡、5083人失蹤。

另據報導，5日，一名受困中國公民在尼泊爾北部熱索瓦泥石流受災地區獲救。4日，尼泊爾救援人員從沙石掩埋的水力發電廠隧道中，救出兩名受困工人。

冰川 新疆 央視

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