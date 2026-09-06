香港獨立書店遭遇似曾相識 華府季風：空間消失記憶不能也消失

香港獨立書店近期先後有負責人及店員被警方國安處拘捕，書店紛紛結業。曾在上海被迫關門、後在華府重新開張的「季風書園」，負責人于淼以過來人經驗建議，盡可能把書店存在過的痕跡保存下來，「空間可能消失，但記憶不能跟著消失」。

據網媒「獨立媒體」報導，香港獨立書店「獵人書店」店長6月被警方國安處拘捕，指其出售具煽動意圖刊物後，房東表示收到大量恐嚇信，因此決定明年2月27日租約到期後，不再續租。「獵人書店」2日在臉書貼文表示，「對於變動，不能說是沒有擔憂」。

香港另外3間獨立書店「一拳書館」、「留下書舍」、「田園書屋」也先後有負責人及店員被警方國安處拘捕。「留下書舍」已於8月30日結業，「田園書屋」於7月29日宣布租約滿後結業。

早在2018年1月就被迫關店的上海季風書園，前店主于淼告訴中央社記者，香港一些獨立書店的處境讓他想到當年的上海季風。儘管具體情況不同，但有一點很相似：很多時候，真正讓一家書店無法繼續存在的，未必是一紙正式的關閉命令，而是通過房東、消防、工商、各種行政和商業壓力，讓你最後「自己」關門。

他說，這種方式的效果其實更深，因為它不只針對一家書店，也是在向所有房東、合作方、作者和讀者傳遞一個訊號：和這樣的書店發生關係，是有代價的。

于淼說，每個人面對的風險不同，他未必能給香港的書店同業什麼建議，但認為首先還是盡可能把書店存在過的痕跡保存下來，例如書、活動、讀者、影像、文字，甚至關店本身，都值得被記錄；空間可能消失，但記憶不能跟著消失。

其次，他表示，如果條件允許，也不要把「書店」只理解成一個固定地址。「它可以變成出版、活動、社群、檔案，甚至在另一個城市、另一個國家重新出現。上海季風沒有了，但『季風』並沒有因此結束。」

2024年9月，位在美國華府的季風書園開幕，至今已經滿兩年。它以販售中文書為主，幾乎每月都有多場中英文講座、影片放映等活動。

中文書店在海外「復活」，意義何在？于淼說，現在很難再直接接觸中國國內的大量讀者，他更願意把華府季風書園看成一個保存、連結和產生想像的地方。

他說，一方面保存那些在中國正在消失的書、思想和記憶；另一方面，也希望書店成為一個跨文化、跨語言的公共空間，讓中文世界和英文世界之間真正發生交流。中國大陸人、香港人、台灣人、維吾爾人、藏人、海外華人，以及對中國和亞洲問題感興趣的非華裔人士，都可以在這裡相遇。

他認為，很多議題如果只在中文語境裡討論，影響很有限。季風希望做的，是讓不同語言、不同文化背景的人直接對話，而不是彼此只通過標籤理解對方。

但他強調，不希望季風書園變成一個純粹的政治活動場所。「書店還是書店，文學、歷史、思想、藝術都非常重要。」在一個自由表達本身變得稀缺的時代，維持一個可以自由閱讀、自由討論，而且可以跨越語言和文化邊界的書店，本身就已經具有公共意義。

海外中文書店也有可能面臨來自中共的干擾。于淼說，華府季風目前沒有這方面明確的證據，也不願意一直在心理上受其干擾，更重要的是保持開放且心無恐懼，店方也會對讀者的影像和個人資訊做必要的保護。