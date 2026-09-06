福建媽祖文化發源地莆田罕見暴雨釀災 八卦陣千年古村被毀

颱風沙德爾為福建媽祖文化發源地莆田帶來歷史罕見暴雨，3日至4日洪水釀嚴重災情，部分村落一度對外通訊中斷。如今災情陸續傳出，八卦陣造型的千年古建築村落霞皋村幾乎被毀。

霞皋村位於木蘭溪西岸、與華林工業園區毗鄰。唐代開始建村，宋代起形成神秘的八卦狀巷道布局，以巽離宮為中心，9條主要村道呈放射狀延伸，房子層層疊疊向外延展，構成99條巷弄，並與村邊的木蘭溪及人工開挖的內溝、外溝，構成一個完整的八卦太極圖。2021年入選福建省第4批省級傳統村落名錄。

澎湃新聞報導，然而洪水退去，多個古建築坍塌損毀。

3日晚上，霞皋村突然全村斷電。據當地官方資訊，當天莆田市木蘭溪瀨溪站洪峰水位在14.91公尺。這是1951年有觀測資料以來莆田市水位最高、持續時間最長的洪水。

村民受訪時回憶，當晚先是聽到瓦片碎裂聲，接著是木梁折斷的悶響，最後是整面土牆砸進積水裡的轟隆聲。「一個晚上劈哩啪啦、劈哩啪啦地響」，村民鄭老先生說，「倒的都是老房子。水出不去，泡太久，就倒了」。鄭老先生估計起碼倒了幾十家。

澎湃新聞描述，在霞皋村現場，沿八卦巷弄向外延伸的普通民房多為磚木或土木結構。土木老房屋是這次洪水中倒塌的主要類型。「土牆一旦經洪水長時間浸泡，極易失去支撐力，自然是要倒了」，一名村民分析。

4日下午，積水開始緩慢退去。5日，霞皋村大部分區域的積水消退，村中巷道兩旁的牆壁上留下一道道褐黃色的水痕，清晰標明當時最深處超過2公尺，部分低窪區域甚至達到3公尺。

霞皋村下轄的兩個自然村塘尾和後漢，原本由一條2至3公尺寬的村道相連；如今，已不見這條路，因為兩側土房倒塌，泥堆、橫梁與瓦片灌滿整條通道，村民只能踩著木梁，小心翼翼地翻過這道由廢墟堆成的「高牆」。

斷電導致通訊中斷，村落一度與外界失聯。城廂區人民政府相關部門向媒體表示，4日下午救援隊伍已進村；霞皋村村幹部說，村民大部分已轉移，並且使用無人機運輸食物。