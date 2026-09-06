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大陸年輕人回流東北 生活開銷較低但薪資差就業難

中央社／ 台北6日電

中國東北經濟表現疲弱，但部分主要城市近年仍有年輕人回流。相比南方城市，東北的房租和生活開銷較低，年輕人住得起、吃得起；但隨著產業轉型，年輕人仍面對找工作難、收入低的問題。

新加坡聯合早報6日報導，在北京傳媒與內容運營行業打拚近10年後，33歲的遼寧丹東人馮靜媛因被欠薪與裁員，去年從南部回到東北，在靠近丹東老家的遼寧省瀋陽落腳。

馮靜媛原以為瀋陽生活開銷較低，日子會過得輕鬆些，但她找工作時，發現不少工作是底薪加高分成。她能暫時留下來，很大程度上依賴父母承擔房租和社保。她直言：「如果有得選，我肯定還想南下。」

報導表示，東北三省人口總量雖然仍在收縮，但外流趨勢放緩，部分城市也出現人口淨流入。以遼寧為例，2025年跨省淨流入常住人口4萬5000人，但計入自然死亡及少子化因素，人口仍減少24萬人。

報導又表示，自2003年東北振興戰略實施以來，東北產業結構持續調整。中共總書記習近平曾在2023年9月考察黑龍江，主持召開推動東北全面振興座談會時表示，推動東北全面振興，「根基在實體經濟，關鍵在科技創新，方向是產業升級」，要求加快傳統製造業數位化、智慧化改造等，積極培育戰略性新興產業和未來產業，同時支持民營經濟健康發展。

新興產業對專業知識和技能要求較高，對人才需求集中在研發與技術方面，難以複製過去全覆蓋的就業結構。這些新興產業職位是否與求職者的水準及意願匹配， 也是一個問題。

報導引述重慶大學經濟學教授姚樹潔分析，人口遷移的核心動力始終是就業和收入。當外地收入不足以抵消房租、高昂生活費及遠離家庭的代價時，回鄉是理性選擇。但較低生活開銷只能降低回鄉門檻，無法自動提供留下來的理由。「沒有工作就沒有收入，就談不上高質量的生活。」

年輕人 開銷 薪資

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