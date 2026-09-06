快訊

哭完之後彰化縣長王惠美今天去哪裡？臉書PO圖文「抱孫金金看」

日職／林安可再轟軟銀投手上茶谷大河 本季第8轟助西武領先5分

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

繼河北甲醛白菜後 甘肅出現染色嫩莖萵苣

中央社／ 台北6日電

繼中國河北出現甲醛白菜後，甘肅又出現染色萵筍（A菜心、嫩莖萵苣）。有中國部落客揭發，甘肅榆中縣有商販違規在萵筍使用著色劑「亮藍」和「檸檬黃」，目的是遮蓋萵筍發黃、表皮損傷等問題。

綜合上觀新聞及澎湃新聞等陸媒報導，中國部落客「大雷的食品科普日常」5日在短影音平台稱，甘肅省榆中縣疑似出現染色萵筍，他走訪榆中縣定遠鎮、搭連鎮等地13個蔬菜倉庫，在一半以上的倉庫內發現有菜農使用不明液體浸泡萵筍，並發現一瓶標註為「覆配食品添加劑覆配著色劑」的產品，顏色顯示為果綠，懷疑菜農違規使用食品添加劑為萵筍上色。

經檢測3家不同蔬菜倉庫抽取用於浸泡萵筍的溶液樣本發現，其中2份溶液檢出「亮藍」和「檸檬黃」。這2種物質雖然是允許使用的食品添加劑，但不得用於蔬菜加工，商戶的行為涉嫌違法。

據表示，萵筍經農戶採收後交由代辦統一收購，再運至集散點預先處理，隨後運往各大城市，添加劑浸泡是在集散點內完成。商戶使用「檸檬黃」及「亮藍」等人工合成著色劑浸泡萵筍，目的是遮蓋萵筍在採收存放過程中出現的發黃、表皮損傷等問題。

榆中縣農業局人士5日表示，現場萵筍應該已封存銷毀，並指是外地經銷商在萵筍加工過程中使用著色劑。

上海市食品安全研究會專家組成員劉少偉表示，長期食用此類浸泡過的蔬菜，可能導致過敏等不良反應，甚至有致癌風險。

甲醛 蔬菜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

有夠噁！陸壽司郎驚見男童「尿在杯子裡」 大喊：誰要喝檸檬

損失近9.4億！「大陸白茶第一鎮」遭颱風重創 茶商百萬庫存一夜泡湯

50多名新加坡人因傳銷在廣西被捕 中國大陸稱依法查處

連日下雨過敏大爆發！醫示警「3大因素」夾擊 鼻炎、氣喘進入高風險期

相關新聞

豬奶「高蛋白、低乳糖」為何沒人喝？專家揭關鍵：成本是牛奶3倍以上

牛奶、羊奶是日常生活常見飲品，就連駱駝奶、馬奶也有人飲用，但同樣是哺乳動物，為何市面上幾乎看不到「豬奶」？專家指出，其實豬奶不但可以喝，營養價值甚至不輸部分傳統乳品，不過受到產奶量低、難以採集及生產成本高等因素影響，始終難以發展成主流乳源。

沙德爾強降雨釀災 江西遂川土石流已致2死10失聯

受颱風「沙德爾」連日強降雨影響，大陸江西省吉安市遂川縣高坪鎮明坑村5日凌晨發生土石流及山體坍方災害，造成房屋受損。央視新聞6日報導，救援人員在倒塌房屋中找到一名失聯人員，已無生命跡象。截至目前，災害已造成2人死亡、10人失聯。

武漢大學年輕教授遭檢舉：靠權色交易上位 校方啟動調查

中國知名大學再傳醜聞。據財新網報導，武漢大學現年35歲的教授曾夢琪遭舉報靠權色交易上位，舉報人為現任安徽大學副校長付磊的兩名女兒。舉報人指控曾夢琪從2016年就開始主動接近已婚導師付磊，破壞其家庭，還多次搶占他人科研成果，截留套取學生科研勞務費等。

14歲少年遭同學誘騙至租屋拘禁勒索 威脅「賣到緬北」…跳窗驚險逃生

甘肅省天水市一名14歲初中生小新（化名），去年6月遭同年級同學誘騙至出租屋非法拘禁長達10小時，期間遭毆打、菸頭燙傷及恐嚇勒索，最終靠跳窗才得以逃脫。事後，涉案的三名未成年施暴者一審被判處一年四個月至一年八個月不等的刑期，其中一人更獲判緩刑。

性生活被嘲不行…貴州男殘忍殺妻分屍 6年後落網判囚終身

貴州一名女子於2019年初突然失聯，丈夫對外聲稱妻子因婚外情離家出走，直至2025年警方透過DNA比對發現女子頭顱，始揭發丈夫不滿妻子在夫妻生活時稱其不行，遂心生恨意掐死妻子，事後更用水煮、分裝等方法拋屍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。