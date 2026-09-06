繼河北甲醛白菜後 甘肅出現染色嫩莖萵苣

繼中國河北出現甲醛白菜後，甘肅又出現染色萵筍（A菜心、嫩莖萵苣）。有中國部落客揭發，甘肅榆中縣有商販違規在萵筍使用著色劑「亮藍」和「檸檬黃」，目的是遮蓋萵筍發黃、表皮損傷等問題。

綜合上觀新聞及澎湃新聞等陸媒報導，中國部落客「大雷的食品科普日常」5日在短影音平台稱，甘肅省榆中縣疑似出現染色萵筍，他走訪榆中縣定遠鎮、搭連鎮等地13個蔬菜倉庫，在一半以上的倉庫內發現有菜農使用不明液體浸泡萵筍，並發現一瓶標註為「覆配食品添加劑覆配著色劑」的產品，顏色顯示為果綠，懷疑菜農違規使用食品添加劑為萵筍上色。

經檢測3家不同蔬菜倉庫抽取用於浸泡萵筍的溶液樣本發現，其中2份溶液檢出「亮藍」和「檸檬黃」。這2種物質雖然是允許使用的食品添加劑，但不得用於蔬菜加工，商戶的行為涉嫌違法。

據表示，萵筍經農戶採收後交由代辦統一收購，再運至集散點預先處理，隨後運往各大城市，添加劑浸泡是在集散點內完成。商戶使用「檸檬黃」及「亮藍」等人工合成著色劑浸泡萵筍，目的是遮蓋萵筍在採收存放過程中出現的發黃、表皮損傷等問題。

榆中縣農業局人士5日表示，現場萵筍應該已封存銷毀，並指是外地經銷商在萵筍加工過程中使用著色劑。

上海市食品安全研究會專家組成員劉少偉表示，長期食用此類浸泡過的蔬菜，可能導致過敏等不良反應，甚至有致癌風險。