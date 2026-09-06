聽新聞
0:00 / 0:00
繼河北甲醛白菜後 甘肅出現染色嫩莖萵苣
繼中國河北出現甲醛白菜後，甘肅又出現染色萵筍（A菜心、嫩莖萵苣）。有中國部落客揭發，甘肅榆中縣有商販違規在萵筍使用著色劑「亮藍」和「檸檬黃」，目的是遮蓋萵筍發黃、表皮損傷等問題。
綜合上觀新聞及澎湃新聞等陸媒報導，中國部落客「大雷的食品科普日常」5日在短影音平台稱，甘肅省榆中縣疑似出現染色萵筍，他走訪榆中縣定遠鎮、搭連鎮等地13個蔬菜倉庫，在一半以上的倉庫內發現有菜農使用不明液體浸泡萵筍，並發現一瓶標註為「覆配食品添加劑覆配著色劑」的產品，顏色顯示為果綠，懷疑菜農違規使用食品添加劑為萵筍上色。
經檢測3家不同蔬菜倉庫抽取用於浸泡萵筍的溶液樣本發現，其中2份溶液檢出「亮藍」和「檸檬黃」。這2種物質雖然是允許使用的食品添加劑，但不得用於蔬菜加工，商戶的行為涉嫌違法。
據表示，萵筍經農戶採收後交由代辦統一收購，再運至集散點預先處理，隨後運往各大城市，添加劑浸泡是在集散點內完成。商戶使用「檸檬黃」及「亮藍」等人工合成著色劑浸泡萵筍，目的是遮蓋萵筍在採收存放過程中出現的發黃、表皮損傷等問題。
榆中縣農業局人士5日表示，現場萵筍應該已封存銷毀，並指是外地經銷商在萵筍加工過程中使用著色劑。
上海市食品安全研究會專家組成員劉少偉表示，長期食用此類浸泡過的蔬菜，可能導致過敏等不良反應，甚至有致癌風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。