颱風暴雨 水淹福建媽祖文化發源地莆田、白茶鎮福鼎

颱風沙德爾第2度侵襲中國大陸帶來極端降雨，福建2日起多地發生洪澇災害，其中降雨集中在媽祖文化發源地莆田和白茶生產交易重鎮福鼎，兩地水淹至一樓高，不少民眾受困，茶商損失嚴重。

為維護福鼎白茶的信譽，嚴防泡水茶葉等問題產品流入市場，當地茶葉協會昨天將第一批10噸的泡水茶公開進行集中銷毀。這批茶葉價值約人民幣200萬元（近新台幣1000萬元）。

東南網報導，颱風沙德爾3日至4日為福建帶來的極端雨量與8月19日以來季風降雨和今年第20號颱風「簡拉維」的降雨區域重合，尤其在莆田及周邊的福州福清、泉州泉港等一帶高度重合。

福建多地日雨量突破歷史極值，最大雨量為莆田城廂區東海鎮1480.3毫米；最強時雨量為湄洲管委會山亭鎮文甲村153.4毫米。這次暴雨綜合強度為1961年以來歷史第一，暴雨範圍和過程雨量都遠超過2023年的颱風。

楚天都市報官方帳號「極目新聞」報導，強降雨導致主要河道水位高漲，超出洩洪能力極限，下游地區水量暴增。莆田市消防救援支隊支隊長傅斌表示，在救援初期，由於路面大量積水，消防車無法進入，且無人機無法起飛，支隊調派水域救援突擊隊，駕駛舟艇進入受災核心區域。

莆田因降雨持續，直到昨天仍陸續有災情傳出。長江日報所屬新媒體「九派新聞」報導，5日來到受災現場，有村民從暴雨中剛跑出來，房子就倒了。這名居民說，洪水像小瀑布，「一秒鐘就倒了，全倒了，我老爸剛出來沒多久，逃過一劫」。

被譽為「中國白茶第一鎮」的福建省福鼎市點頭鎮2日就發生嚴重內澇。全鎮積水，聚集眾多茶商的街道商鋪水淹至一樓高，車輛被洪水沖走，道路通行受阻。由於由於暴雨發生在凌晨，大水來得突然，茶商來不及搬走茶葉，損失慘重。

中新網報導，點頭鎮茶葉協會5日下午將第一批近10噸的泡水茶進行集中銷毀。福鼎市點頭鎮茶業協會會長陳隆標說：「我們今天是第一批，接下來每天都有，證明我們有信心做到有水泡過的茶葉不流入市場。」