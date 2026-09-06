沙德爾強降雨釀災 江西遂川土石流已致2死10失聯

受颱風「沙德爾」連日強降雨影響，大陸江西省吉安市遂川縣高坪鎮明坑村5日凌晨發生土石流及山體坍方災害，造成房屋受損。央視新聞6日報導，救援人員在倒塌房屋中找到一名失聯人員，已無生命跡象。截至目前，災害已造成2人死亡、10人失聯。

央視新聞報導，南昌消防機動支隊指出，6日上午，南昌消防機動支隊與吉安、贛州等多路消防救援人員在高坪鎮明坑村倒塌房屋中找到一名失聯人員，已無生命體徵。截至目前，高坪鎮明坑村的土石流和山體坍塌災害已造成2人死亡，10人失聯。

報導指，救援工作持續進行之際，湯湖鎮至高坪鎮明坑村道路已於6日凌晨1時30分全線搶通，目前正對全路段較狹窄處進行拓寬作業。道路打通後，從左安鎮、湯湖鎮往高坪鎮明坑村方向的小車已可通行，搶險設備也正逐步進入災區。

6日凌晨2時，3台挖掘機已抵達明坑村現場前方指揮部投入作業。此外，救援隊伍調派動力舟橋、衝鋒舟、機械化橋等裝備趕赴現場，開闢水上救援通道，展開搜救工作。

江西省吉安市遂川縣防汛抗旱指揮部5日上午通報，受「沙德爾」帶來的連日強降雨影響，5日凌晨4時許，遂川縣高坪鎮明坑村石下組突發土石流災害，造成12棟房屋受損，其中8棟完全損毀、4棟一般受損。報導稱，截至5日17時左右，現場塌方體積已超過3萬立方公尺。

另，大陸氣象局此前指出，從8月下旬來，受到颱風「簡拉維」和「沙德爾」環流接連影響，福建、浙江等部分地區降雨既有耐力、又有爆發力，累計降水量超過500毫米。

新華社指出，「沙德爾」是今年登陸大陸7個颱風中較為特殊的一個，共3次登陸、兩次停止編號。8月19日，「沙德爾」在遠洋生成後向西北發展，28日先後兩次在浙江登陸。其中，第一次登陸點為浙江省台州玉環市坎門街道，正是今年第9號颱風「巴威」和第13號颱風「白海豚」登陸的同一個地方，創下一年內3個颱風接連登陸同一街道沿海的紀錄。