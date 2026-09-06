快訊

姓名曝光！29歲台男涉嫌赴日當車手被設局逮捕 老翁遭詐2000萬日圓

美伊衝突落幕油價崩跌？美財長預言40美元 網諷：畫大餅救債市

彰化縣長王惠美未出席魏平政競總成立大會 魏平政：繼續等下去

聽新聞
0:00 / 0:00

沙德爾強降雨釀災 江西遂川土石流已致2死10失聯

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸江西遂川縣受颱風「沙德爾」連日強降雨影響，5日凌晨發生土石流及山體坍方，截至目前，造成2人死亡、10人失聯。圖／取自央視新聞
大陸江西遂川縣受颱風「沙德爾」連日強降雨影響，5日凌晨發生土石流及山體坍方，截至目前，造成2人死亡、10人失聯。圖／取自央視新聞

受颱風「沙德爾」連日強降雨影響，大陸江西省吉安市遂川縣高坪鎮明坑村5日凌晨發生土石流及山體坍方災害，造成房屋受損。央視新聞6日報導，救援人員在倒塌房屋中找到一名失聯人員，已無生命跡象。截至目前，災害已造成2人死亡、10人失聯。

央視新聞報導，南昌消防機動支隊指出，6日上午，南昌消防機動支隊與吉安、贛州等多路消防救援人員在高坪鎮明坑村倒塌房屋中找到一名失聯人員，已無生命體徵。截至目前，高坪鎮明坑村的土石流和山體坍塌災害已造成2人死亡，10人失聯。

報導指，救援工作持續進行之際，湯湖鎮至高坪鎮明坑村道路已於6日凌晨1時30分全線搶通，目前正對全路段較狹窄處進行拓寬作業。道路打通後，從左安鎮、湯湖鎮往高坪鎮明坑村方向的小車已可通行，搶險設備也正逐步進入災區。

6日凌晨2時，3台挖掘機已抵達明坑村現場前方指揮部投入作業。此外，救援隊伍調派動力舟橋、衝鋒舟、機械化橋等裝備趕赴現場，開闢水上救援通道，展開搜救工作。

江西省吉安市遂川縣防汛抗旱指揮部5日上午通報，受「沙德爾」帶來的連日強降雨影響，5日凌晨4時許，遂川縣高坪鎮明坑村石下組突發土石流災害，造成12棟房屋受損，其中8棟完全損毀、4棟一般受損。報導稱，截至5日17時左右，現場塌方體積已超過3萬立方公尺。

另，大陸氣象局此前指出，從8月下旬來，受到颱風「簡拉維」和「沙德爾」環流接連影響，福建、浙江等部分地區降雨既有耐力、又有爆發力，累計降水量超過500毫米。

新華社指出，「沙德爾」是今年登陸大陸7個颱風中較為特殊的一個，共3次登陸、兩次停止編號。8月19日，「沙德爾」在遠洋生成後向西北發展，28日先後兩次在浙江登陸。其中，第一次登陸點為浙江省台州玉環市坎門街道，正是今年第9號颱風「巴威」和第13號颱風「白海豚」登陸的同一個地方，創下一年內3個颱風接連登陸同一街道沿海的紀錄。

土石流 江西 沙德爾 強降雨 失聯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

江西省發生泥石流災害 已造成1死11失聯

福建莆田暴雨！洪水淹到屋內3公尺高 有村民只能靠牛奶果腹

20年沒遇過這麼大水…福建莆田日降全年水量 百房塌、斷糧失聯

喜馬拉雅暴洪土石流10天後 1尼泊爾女性1中國公民獲救

相關新聞

沙德爾強降雨釀災 江西遂川土石流已致2死10失聯

受颱風「沙德爾」連日強降雨影響，大陸江西省吉安市遂川縣高坪鎮明坑村5日凌晨發生土石流及山體坍方災害，造成房屋受損。央視新聞6日報導，救援人員在倒塌房屋中找到一名失聯人員，已無生命跡象。截至目前，災害已造成2人死亡、10人失聯。

武漢大學年輕教授遭檢舉：靠權色交易上位 校方啟動調查

中國知名大學再傳醜聞。據財新網報導，武漢大學現年35歲的教授曾夢琪遭舉報靠權色交易上位，舉報人為現任安徽大學副校長付磊的兩名女兒。舉報人指控曾夢琪從2016年就開始主動接近已婚導師付磊，破壞其家庭，還多次搶占他人科研成果，截留套取學生科研勞務費等。

14歲少年遭同學誘騙至租屋拘禁勒索 威脅「賣到緬北」…跳窗驚險逃生

甘肅省天水市一名14歲初中生小新（化名），去年6月遭同年級同學誘騙至出租屋非法拘禁長達10小時，期間遭毆打、菸頭燙傷及恐嚇勒索，最終靠跳窗才得以逃脫。事後，涉案的三名未成年施暴者一審被判處一年四個月至一年八個月不等的刑期，其中一人更獲判緩刑。

性生活被嘲不行…貴州男殘忍殺妻分屍 6年後落網判囚終身

貴州一名女子於2019年初突然失聯，丈夫對外聲稱妻子因婚外情離家出走，直至2025年警方透過DNA比對發現女子頭顱，始揭發丈夫不滿妻子在夫妻生活時稱其不行，遂心生恨意掐死妻子，事後更用水煮、分裝等方法拋屍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。