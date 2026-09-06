豬奶「高蛋白、低乳糖」為何沒人喝？專家揭關鍵：成本是牛奶3倍以上

牛奶、羊奶是日常生活常見飲品，就連駱駝奶、馬奶也有人飲用，但同樣是哺乳動物，為何市面上幾乎看不到「豬奶」？專家指出，其實豬奶不但可以喝，營養價值甚至不輸部分傳統乳品，不過受到產奶量低、難以採集及生產成本高等因素影響，始終難以發展成主流乳源。

根據《人民日報》報導，上海市農業科學院畜牧獸醫研究所副所長、研究員談永鬆指出，外界可能認為豬奶不夠乾淨或營養不足，但實際上並非如此。隨著現代養殖逐漸機械化、集約化，豬隻飼養環境已有明顯改善。從營養成分來看，豬奶甚至具有「高蛋白、低乳糖」的特性。

研究團隊曾針對梅山豬及大白豬不同泌乳階段的奶樣進行檢測，結果發現，每100克梅山豬奶含有10.6克蛋白質，大白豬奶更高達16.7克，明顯高於一般牛奶每100克約3至4克的蛋白質含量。

不只蛋白質高，梅山豬奶的鈣含量約為牛奶1.5倍；乳糖則相對較低，每100克梅山豬奶約含3克乳糖，大白豬奶僅1.9克，均低於一般牛奶。從營養數據來看，豬奶並非不能成為飲品，甚至具有一定營養優勢。

既然營養不差，為什麼人類幾乎不喝豬奶？關鍵首先就在於「太難擠」。談永鬆解釋，豬的乳房結構較為分散，不像乳牛具有集中儲存乳汁的「乳池」，因此採集乳汁的操作更加複雜且耗時，先天就不適合大量擠奶。

此外，豬的泌乳期也比乳牛短得多。乳牛泌乳期可長達約10個月，豬的哺乳期則僅約21至60天，在現代生產模式下平均約30天，每日產奶量約7至9公斤，而這些乳汁還得優先供應一整窩仔豬，真正能留下供人類利用的數量相當有限。

成本更是一大問題。綜合飼料成本與產奶量估算，豬奶每公斤生產成本約12元人民幣（約台幣57元），相較普通生乳每公斤約3至4元，成本至少高出2至3倍；加上目前豬奶並沒有像牛奶一樣成熟的加工與供應鏈，後續處理成本還會進一步增加。

除了生產效率，長期飲食文化也影響人類選擇。牛、羊等動物經過長時間馴化後，乳製品早已融入人類飲食習慣；豬則主要被定位為肉類來源，現代養豬產業的育種方向也多以提高瘦肉率及豬肉品質為主，而非提升泌乳能力。

談永鬆指出，豬奶始終無法成為主流乳源，本質上就是「低產、高成本、難管理」等特性，難以與產奶效率更高、產業鏈成熟且具有飲食文化基礎的牛、羊競爭。換句話說，人類不是因為豬奶「不能喝」才放棄，而是從生產效率、取得難度與經濟效益來看，喝豬奶實在不太划算。