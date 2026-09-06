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性生活被嘲不行…貴州男殘忍殺妻分屍 6年後落網判囚終身

香港01／ 撰文／許靖雯
貴州一名女子於2019年初突然失聯，丈夫對外聲稱妻子因婚外情離家出走，直至2025年警方透過DNA比對發現女子頭顱，始揭發丈夫不滿妻子在夫妻生活時稱其不行，遂心生恨意掐死妻子。圖／AI生成
貴州一名女子於2019年初突然失聯，丈夫對外聲稱妻子因婚外情離家出走，直至2025年警方透過DNA比對發現女子頭顱，始揭發丈夫不滿妻子在夫妻生活時稱其不行，遂心生恨意掐死妻子。圖／AI生成

貴州一名女子於2019年初突然失聯，丈夫對外聲稱妻子因婚外情離家出走，直至2025年警方透過DNA比對發現女子頭顱，始揭發丈夫不滿妻子在夫妻生活時稱其不行，遂心生恨意掐死妻子，事後更用水煮、分裝等方法拋屍。

案件於2026年9月4日一審宣判，男子被判處無期徒刑。然而，死者家屬指被告作案手段極其殘忍，6年來從未主動自首，接下來將向檢察院申請抗訴，要求判處死刑

據《華商報》報導，2012年，1981年出生的黃女士和張某結婚，兩人婚後育有兩女，共同經營小餐館。2019年1月20日，黃女士給哥哥發微信「累了要休息」，隨後又在朋友圈發文說離家出走，從這之後便斷斷續續在微信用文字回覆家人訊息。

對此，張某向黃女士哥哥解釋，妻子因為婚外情離家出走。但他表現得漫不經心，隨後更將小餐館轉讓出去，離開當地。而黃女士哥哥和父母則堅持找人，並尋求警方立案偵查。

直至2025年3月，貴陽警方以「黃女士被非法拘禁」立案偵查，並採集黃女士父母的血樣入庫。經DNA資料比對，警方發現2019年3月在貴陽發現的一具無名女性頭顱，屬於失蹤多年的黃女士。

法醫鑑定顯示，該頭顱系死亡後被銳器分離，不排除頸部受外力作用致機械性窒息死亡。

警方調查發現，黃女士聊天喜歡發語音，但2019年1月21日後和家人的聊天都是文字信息，最後和她在一起的是張某。警方鎖定張某後，於2025年9月2日將其傳喚，之後他承認了殺妻分屍。

據張某交待，兩人婚後性生活並不和諧。2019年1月19日晚，黃女士在夫妻生活中言語刺激他，稱其「不行」，還說之前打胎的孩子不是張某的。張某聽後很憤怒，遂在怒意下將妻子捏死。

次日，張某將妻子屍體肢解，並採取水煮、分裝等手段拋屍。之後，他還利用妻子的手機偽裝成本人向家屬發訊息，製造離家出走假象。警方還查到，張某有犯罪前科，2001年因搶劫罪、搶奪罪獲刑11年，2008年刑滿釋放。

2026年8月25日，貴陽市中級人民法院於作出刑事附帶民事判決。法院認為，張某的行為構成故意殺人罪，且分屍、拋屍行為屬於事後毀滅罪證。但鑑於案件系由家庭內部矛盾引發，且張某案後有坦白及認罪悔罪，可以酌情從輕處罰，遂判處張某無期徒刑，剝奪政治權利終身，並酌情支持民事賠償10萬元人民幣。

對於一審判決，黃女士哥哥和父母表示完全無法接受。黃女士哥哥指，張某作案手段極端殘忍，殺人後還冒充其身份給謊稱離家出走，6年時間始終沒有自首，如果不是警方透過DNA比對成功，他將逍遙法外，接下來將向檢方提交抗訴申請，希望可以判處張某死刑。

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文章授權轉載自《香港01》

貴州 性生活 無期徒刑 死刑 失聯

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