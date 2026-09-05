快訊

曾是泳壇希望…27歲性感女星下海狂接單 飯店同床黑道大哥

國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

活動突喊卡！藏壽司6日起終止「吉伊卡哇」扭蛋聯名 疑員工行為不當

聽新聞
0:00 / 0:00

外賣騎手休息站裝跑步機？ 中國體育總局被黑

中央社／ 台北5日電

中國國家體育總局3日在「十五五」（第15個五年經建計畫）發布會上提出，將新就業群體納入全民健身服務範圍，此一「外賣騎手休息站裝跑步機」消息經新京報報導後，迅速引爆對體育總局官員「不食人間煙火」的批評。

新京3日報導，「體育總局答新京報：推動在外賣、快遞小哥休息站點配建健身設施，努力做到人人皆可運動、人人享有健康。」引發網上對體育總局的批評。

評論指出，任何一個對社會稍有了解，智商基本正常的人都能察覺到這一政策存在的問題：外賣騎手和快遞員這個群體，日常工作就是在城市裡奔走，小跑、快跑、負重跑，爬樓、狂飆、不能倒。可以說，這些騎手和快遞員的運動量和體力消耗遠超其他工作。

評論並稱，騎手的休息站，是供騎手休息、吃飯補水、等單、社交的地方，人家需要充電介面，需要能躺下來的椅子，需要茶水間、吃飯桌。哪怕你裝個麻將桌和卡拉OK都會受歡迎，能用得上。你讓一天上下了85層樓，負重奔跑了5公里的騎手在休息網站舉槓鈴、跑步、踩單車，到底是關懷還是羞辱？

但據新浪微博追查，當天的實況是：國家體育總局群眾體育司司長陳杏年在9月3日國新辦發布會上表示，要把「新就業群體」納入全民健身服務範圍，推動在工作場所、休息網站配建便捷的健身設施，提供便利的健身服務。亦即，中國國家體育總局說的是「新就業群體」，並不是單指外賣騎手和快遞員。

遭受批評後，新京報已經將該則新聞標題改為「體育總局答新京報：哪裡群眾多，健身資源就往哪裡傾斜」。

外賣 跑步

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

當教練或買斷二選一 43歲劉翔想走別條路

廣告費誰分走了？體育局手段生硬 惹惱劉翔

19天可跑台灣1圈！69位跑者狂奔 紀錄片《人吶，為什麼要跑步？》揭跑者心聲不只身體健康

中女籃輸球主因？中媒：李月汝護照遭美郵政弄丟 無緣世界盃

相關新聞

福建莆田暴雨！洪水淹到屋內3公尺高 有村民只能靠牛奶果腹

受颱風沙德爾影響，福建省莆田市遭遇持續性特大暴雨，多地出現淹水、河水漫溢，部分村莊房屋被淹、老房倒塌。莆田當地市民發帖反映，目前無法聯繫上身處受災村莊的家人。有村民家中一樓積水已達約3公尺，老人和小孩被困屋內，只能靠牛奶果腹。

遭父母獨留在家…3姊弟肚子餓報警求助 警員暖心上門獲讚

浙江日前發生了1起溫馨的求助事件，1名12歲女童與1對9歲的雙胞胎弟弟，因家長外出被獨留家中，由於三姊弟不懂煮飯，加上該區亦超出外送平台配送範圍，無法點外賣，飢腸轆轆的12歲家姐最終報警求助。

20年沒遇過這麼大水…福建莆田日降全年水量 百房塌、斷糧失聯

受颱風「沙德爾」及其殘餘渦旋影響，福建地區1日起連日降下破紀錄極端強降雨，莆田多個村鎮一天降水量堪比北方許多城市全年降水量；暴雨致河道水位暴漲，多地街道水淹成河，至少百餘間房屋垮塌，數百群眾被困，多人斷糧、失聯。莆田民眾稱「20年沒遇到過這麼大的洪水。」有「中國白茶第一鎮」之稱的福建福鼎市，初估損失近2億元（人民幣，下同）。

王楚欽傷退澳門冠軍賽 1000衛冕積分將清零

WTT世界乒聯4日更新澳門冠軍賽參賽名單，男單世界第一的國乒名將王楚欽因傷宣布退賽，席位由澳洲選手林文政遞補，這意味著王楚欽將放棄去年奪冠拿到的1000衛冕積分，依照WTT52周滾動積分規則，這1000分到期就會自動清零；王楚欽全力閉門復健，爭取以健康狀態出戰即將到來的亞運會。另外，名古屋亞運中國體育代表團在北京成立，乒乓球項目21人名單同步落定，由王勵勤出任領隊。

西藏吉隆遭泥石流重創 樟木口岸急遷址採閉環管控

中國與尼泊爾邊境8月26日發生泥石流災害，造成重大人員傷亡，吉隆口岸也遭沖毀。在此背景下，中國官方9月3日宣布調整西藏樟木口岸通關查驗場地，並將通往新查驗區道路納入管控範圍，採取閉環管理，凸顯中尼邊境地質災害風險。

中女籃輸球主因？中媒：李月汝護照遭美郵政弄丟 無緣世界盃

中國女籃2日公布世界盃12人名單，效力於WNBA達拉斯飛翼隊的主力中鋒李月汝不在其中，原因是「護照在美國郵寄過程中意外遺失」。追查發現，不是中國籃協把因公護照寄丟，而是李月汝申請換發護照卻一直沒收到，以致她無法赴柏林參加世界盃女籃賽。中媒分析認為，弄丟李月汝護照，美國郵政體系難辭其咎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。