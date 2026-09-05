外賣騎手休息站裝跑步機？ 中國體育總局被黑

中國國家體育總局3日在「十五五」（第15個五年經建計畫）發布會上提出，將新就業群體納入全民健身服務範圍，此一「外賣騎手休息站裝跑步機」消息經新京報報導後，迅速引爆對體育總局官員「不食人間煙火」的批評。

新京3日報導，「體育總局答新京報：推動在外賣、快遞小哥休息站點配建健身設施，努力做到人人皆可運動、人人享有健康。」引發網上對體育總局的批評。

評論指出，任何一個對社會稍有了解，智商基本正常的人都能察覺到這一政策存在的問題：外賣騎手和快遞員這個群體，日常工作就是在城市裡奔走，小跑、快跑、負重跑，爬樓、狂飆、不能倒。可以說，這些騎手和快遞員的運動量和體力消耗遠超其他工作。

評論並稱，騎手的休息站，是供騎手休息、吃飯補水、等單、社交的地方，人家需要充電介面，需要能躺下來的椅子，需要茶水間、吃飯桌。哪怕你裝個麻將桌和卡拉OK都會受歡迎，能用得上。你讓一天上下了85層樓，負重奔跑了5公里的騎手在休息網站舉槓鈴、跑步、踩單車，到底是關懷還是羞辱？

但據新浪微博追查，當天的實況是：國家體育總局群眾體育司司長陳杏年在9月3日國新辦發布會上表示，要把「新就業群體」納入全民健身服務範圍，推動在工作場所、休息網站配建便捷的健身設施，提供便利的健身服務。亦即，中國國家體育總局說的是「新就業群體」，並不是單指外賣騎手和快遞員。

遭受批評後，新京報已經將該則新聞標題改為「體育總局答新京報：哪裡群眾多，健身資源就往哪裡傾斜」。