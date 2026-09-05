快訊

曾是泳壇希望…27歲性感女星下海狂接單 飯店同床黑道大哥

國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

活動突喊卡！藏壽司6日起終止「吉伊卡哇」扭蛋聯名 疑員工行為不當

聽新聞
0:00 / 0:00

地鐵站外持花喊口號 香港3人涉煽動罪被捕

中央社／ 台北5日電

香港警方表示，8月31日有人在港鐵太子站外手持花束站立並叫喊口號，警方國安處9月3日在港島及九龍，以涉嫌違反「維護國安條例」的「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕3名本地人。據指出，所有被捕人仍被扣查，而拘捕行動仍繼續。

明報新聞網報導，3名被捕者年齡介於33至79歲之間，其中2名被捕人是陳冠旭及前九龍城區議員馮競文，2人均是「旺角鳩嗚團」成員。

「旺角鳩嗚團」源於2014年底雨傘運動旺角占領區被清場後，有香港市民以「購物」（粵語諧音「鳩嗚」）為名，在旺角及油麻地一帶進行流動式聚集與表態的抗爭群體。

警方表示，8月31日晚有人在港鐵太子站外手持花束站立，並叫喊具煽動性口號，相關人士涉嫌散播假消息，以謊言攻擊港府及抹黑警隊，意圖煽動他人引起對港府及執法部門的憎恨。

3名被捕人涉及2男1女，其中陳冠旭在2021年1月至2022年6月期間，曾因在社群媒體發布多則貼文，被指意圖煽動「港獨」及引起他人憎恨或藐視中央或特區政府，判監5個月。

馮競文則在2014「占領中環」中，因阻礙銅鑼灣清場被捕；今年6月曾於銅鑼灣舉起煽動性手勢，被警方帶走調查。

香港 地鐵 口號

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

港男捷運站外身體不適大吼 2水電工上前理論「聽不懂廣東話」怒揮拳

感情糾紛？她遭當街爆打、脫褲露下體畫面瘋傳 警火速制伏施暴女

從選秀舞台到警局！《伽利略》25歲男星高橋慶生涉「電車性侵女高中生」被捕

高雄夢時代驚見警壓制3少女 竟是為打工變詐團車手

相關新聞

福建莆田暴雨！洪水淹到屋內3公尺高 有村民只能靠牛奶果腹

受颱風沙德爾影響，福建省莆田市遭遇持續性特大暴雨，多地出現淹水、河水漫溢，部分村莊房屋被淹、老房倒塌。莆田當地市民發帖反映，目前無法聯繫上身處受災村莊的家人。有村民家中一樓積水已達約3公尺，老人和小孩被困屋內，只能靠牛奶果腹。

遭父母獨留在家…3姊弟肚子餓報警求助 警員暖心上門獲讚

浙江日前發生了1起溫馨的求助事件，1名12歲女童與1對9歲的雙胞胎弟弟，因家長外出被獨留家中，由於三姊弟不懂煮飯，加上該區亦超出外送平台配送範圍，無法點外賣，飢腸轆轆的12歲家姐最終報警求助。

20年沒遇過這麼大水…福建莆田日降全年水量 百房塌、斷糧失聯

受颱風「沙德爾」及其殘餘渦旋影響，福建地區1日起連日降下破紀錄極端強降雨，莆田多個村鎮一天降水量堪比北方許多城市全年降水量；暴雨致河道水位暴漲，多地街道水淹成河，至少百餘間房屋垮塌，數百群眾被困，多人斷糧、失聯。莆田民眾稱「20年沒遇到過這麼大的洪水。」有「中國白茶第一鎮」之稱的福建福鼎市，初估損失近2億元（人民幣，下同）。

王楚欽傷退澳門冠軍賽 1000衛冕積分將清零

WTT世界乒聯4日更新澳門冠軍賽參賽名單，男單世界第一的國乒名將王楚欽因傷宣布退賽，席位由澳洲選手林文政遞補，這意味著王楚欽將放棄去年奪冠拿到的1000衛冕積分，依照WTT52周滾動積分規則，這1000分到期就會自動清零；王楚欽全力閉門復健，爭取以健康狀態出戰即將到來的亞運會。另外，名古屋亞運中國體育代表團在北京成立，乒乓球項目21人名單同步落定，由王勵勤出任領隊。

西藏吉隆遭泥石流重創 樟木口岸急遷址採閉環管控

中國與尼泊爾邊境8月26日發生泥石流災害，造成重大人員傷亡，吉隆口岸也遭沖毀。在此背景下，中國官方9月3日宣布調整西藏樟木口岸通關查驗場地，並將通往新查驗區道路納入管控範圍，採取閉環管理，凸顯中尼邊境地質災害風險。

中女籃輸球主因？中媒：李月汝護照遭美郵政弄丟 無緣世界盃

中國女籃2日公布世界盃12人名單，效力於WNBA達拉斯飛翼隊的主力中鋒李月汝不在其中，原因是「護照在美國郵寄過程中意外遺失」。追查發現，不是中國籃協把因公護照寄丟，而是李月汝申請換發護照卻一直沒收到，以致她無法赴柏林參加世界盃女籃賽。中媒分析認為，弄丟李月汝護照，美國郵政體系難辭其咎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。