地鐵站外持花喊口號 香港3人涉煽動罪被捕

香港警方表示，8月31日有人在港鐵太子站外手持花束站立並叫喊口號，警方國安處9月3日在港島及九龍，以涉嫌違反「維護國安條例」的「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕3名本地人。據指出，所有被捕人仍被扣查，而拘捕行動仍繼續。

明報新聞網報導，3名被捕者年齡介於33至79歲之間，其中2名被捕人是陳冠旭及前九龍城區議員馮競文，2人均是「旺角鳩嗚團」成員。

「旺角鳩嗚團」源於2014年底雨傘運動旺角占領區被清場後，有香港市民以「購物」（粵語諧音「鳩嗚」）為名，在旺角及油麻地一帶進行流動式聚集與表態的抗爭群體。

警方表示，8月31日晚有人在港鐵太子站外手持花束站立，並叫喊具煽動性口號，相關人士涉嫌散播假消息，以謊言攻擊港府及抹黑警隊，意圖煽動他人引起對港府及執法部門的憎恨。

3名被捕人涉及2男1女，其中陳冠旭在2021年1月至2022年6月期間，曾因在社群媒體發布多則貼文，被指意圖煽動「港獨」及引起他人憎恨或藐視中央或特區政府，判監5個月。

馮競文則在2014「占領中環」中，因阻礙銅鑼灣清場被捕；今年6月曾於銅鑼灣舉起煽動性手勢，被警方帶走調查。