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江西省發生泥石流災害 已造成1死11失聯
受颱風沙德爾帶來的連日強降雨影響， 5日凌晨4時許，江西省吉安市遂川縣高坪鎮明坑村石下組發生泥石流災害，造成12棟房屋受損，其中8棟房屋完全損毀、4棟房屋一般受損。災害造成1人死亡，尚有11人失聯。
上觀新聞報導，災害發生後，應急、消防、衛健、公安、交通、電力、通信等多個部門組織救援力量，迅速開展救援，全力搜救被困人員，妥善轉移安置受災群眾，嚴防次生災害發生。
福建省防汛抗旱指揮部發布，應對台風沙德爾和持續性強降雨，截至4日22時，福建全省累計下沉幹部15.43萬人次，轉移海上、陸上危險區域群眾59.93萬人。
當前，福建省持續性強降雨致災風險高，福建省應急管理廳強化統籌調度，組織軍地及省級專業救援隊伍連續開展排澇消險、道路保通、通信保障、群眾轉移等搶險任務。
截至9月4日，全省各級應急管理部門統籌調度地方應急救援力量8萬6867人，社會救援力量隊伍98支4025人；投入大型排澇裝備231台、無人機392台、大型工程機械2181台、其他裝備1萬9492台。
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