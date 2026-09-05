江西省發生泥石流災害 已造成1死11失聯

這個周末香港再度全城熱鬧，為的是一筆巨額彩金，香港馬會本周六晚上將攪珠（開獎）「金多寶」，若有幸運兒以10港元一注獨中頭獎，將獲2億2800萬港元、即逾9億元新台幣，這將重寫香港六合彩歷來最高頭獎派彩紀錄。 香港六合彩類似台灣樂透，在1至49中選數，攪珠即開獎時會開出六個「正碼」及 一個「特別號碼」。獎分七等，中頭獎即一夜成為億萬富翁，中七等獎也有40港元、即約160元新台幣安慰。

2026-09-05 07:01