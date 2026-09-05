中吉烏鐵路開工一年多後 吉爾吉斯境內首座隧道完成貫通

新華社報導，中吉烏鐵路吉爾吉斯斯坦境內段科什特伯北2號隧道日前順利貫通。這是該計畫吉境內段貫通的首座隧道，標誌著中吉烏鐵路計畫建設取得重要進展。

報導稱，中吉烏鐵路計畫負責人介紹，自2025年6月中吉烏鐵路吉爾吉斯斯坦境內段全線土建工程開工以來，已開工隧道27座，其中貫通1座；開工橋樑43座、路基88段；20座車站基礎建設也已全面展開。此外，鐵路吉境內段全線大型臨時道路、臨時電力保障工程已全部完工投用，為施工建設提供保障。

中吉烏鐵路的開工的日期是2024年12月27日，但直到2025年4月29日費爾幹納山、納倫1號、科什特伯三座重點隧道開工，工期才算真正啟動，而同年6月更進入全面施工階段。這次新華社報導首座貫通的隧遂，就是前述去年4月底開工的三座隧道之一，而這也顯示，負責施工的中鐵集團施工效率極高，僅以1年4個月時間即完成隧道貫通。

報導稱，中吉烏鐵路是中吉烏三國元首親自推動的共建「一帶一路」合作的標誌性工程。計畫起自中國新疆喀什，經吐爾尕特山口進入吉爾吉斯斯坦，再向西經吉爾吉斯斯坦邊境城市賈拉拉巴德，終至烏茲別克東部城市安集延。鐵路全長超過500公里，其中吉爾吉斯境內段長304.84公里。

8月30日到9月1日，大陸國家主席習近平藉出席在吉爾吉斯舉行的上合組織峰會，對吉爾吉斯進行國事訪問，8月31日上午，習近平與吉爾吉斯總統扎帕羅夫會談時還指出，中吉雙方要深化兩國務實合作，高質量建好中吉烏鐵路這條承載著地區人民發展希望的「交通大動脈」。

而就在習近平已從此次出訪的第二站埃及返回北京之後的兩天，這座隧道才宣布貫通，但報導稱其是在「日前」貫通，不無可能就是習近平仍在吉爾吉斯時就已完成貫通，成為他對吉國訪問的獻禮。

據大陸「國鐵集團」規劃，吉國境內段建設總工期6年，預計2030年完工，並可望於2031年進入營運階段。