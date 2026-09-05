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西藏調整中尼邊境樟木口岸通關場地 原址災害風險高

中央社／ 記者呂佳蓉北京5日電

中尼邊境發生土石流災害後，中國自今日起將西藏一側樟木口岸通關查驗場地移至新址。官方公告表示，原址地處高山峽谷地帶，地質災害風險突出。

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重土石流災害，兩國遇難人數破千，西藏側的吉隆口岸被夷為平地。

西藏自治區聶拉木縣政府3日公告稱，為守護出入境人員人身、財產安全，維護口岸正常通關和邊境地區通行秩序，自5日10時起，樟木口岸海關、出入境邊防檢查作業場地調整至樟木原進口貨物臨時查驗區。

這次調整僅為提升樟木口岸查驗作業布局，口岸對外開放功能、雙邊通關政策不作變動。

外電此前報導，樟木口岸在2015年尼泊爾地震後關閉，直到2023年才恢復開放，地震造成約9000人死亡。

西藏 災害 尼泊爾 土石流

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