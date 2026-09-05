西藏調整中尼邊境樟木口岸通關場地 原址災害風險高

機場禁區變身網球場？香港網路近日瘋傳影片，顯示有男童在香港國際機場禁區範圍、近登機閘口旁邊打網球，有國泰地勤職員當時正為旅客辦理登機，她見狀於是提醒對方行為危險，「不要在那邊玩了」，男童之後亦停止動作。 片段曝光引來網民批評男童家長失職，「不是小孩的問題，明顯是家長不會教，讓他有錯覺認為在哪都可以隨心所欲的玩」、「果然會生不會教的父母一堆」，另有留言擔心會誤傷其他乘客，「打到人彈到人誰負責？」。 相關片段最先被人上傳至抖音帳號，拍片者疑為男童家長，還表示「喜歡網球的人就是這麼純粹」、「想打哪裏都可以打」，言語間似乎對於男童在機場打網球表示相當欣賞。不過片段被當地網友轉載至threads帳號，揶揄稱「支持全民運動，香港機場變身網球場」、「再開多幾個匹克球場」。 片段長約18秒，可見現場為香港國際機場的禁區範圍內，1名目測年約10歲的男童手持網球球拍，多次將網球打向牆身，連續擊球9次，而他打球的姿勢的確「有板有眼」。但當時旁邊的登機閘口正開放讓旅客前往登機，因此引來部份乘客側目，有正在安排旅客登機的國泰女地勤人員發現男童打網球，上前以普通話提醒對方「弟弟不要在這邊玩了，危險」，男童聞

2026-09-05 08:54