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大貓熊香香返陸後仍圈粉 日本遊客赴陸「追星」：俏皮舉動有魅力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
儘管日本已進入「零貓熊」時期，仍有不少日本民眾專程赴陸，探望從日本返回大陸的大貓熊「香香」。圖為大貓熊「香香」2024年6月在大貓熊保護研究中心雅安碧峰峽基地吃竹筍的畫面。新華社
儘管日本已進入「零貓熊」時期，仍有不少日本民眾專程赴陸，探望從日本返回大陸的大貓熊「香香」。圖為大貓熊「香香」2024年6月在大貓熊保護研究中心雅安碧峰峽基地吃竹筍的畫面。新華社

儘管日本已進入「零貓熊」時期，仍有不少日本民眾專程赴陸，探望從日本東京上野動物園返回大陸的9歲雌性大貓熊「香香」。

日本共同社報導，香香所在的大貓熊保護研究中心雅安基地，近日吸引大批日本遊客到訪。4月下旬，約10名日本遊客專程來到基地「追星」，一邊等待香香露面，一邊熱烈討論牠的食物。

香香出現在室外活動區後，遊客們紛紛舉起手機拍照，一臉滿足地欣賞拍下的照片。

在上野動物園擁有極高人氣的香香，於2023年2月返回大陸。飼養員趙蘭蘭回憶，香香剛回國時承受很大壓力，一度顯得慌亂。牠對聲音十分敏感，就連風聲和周圍草木晃動也會引起反應。

趙蘭蘭本人也承受著很大壓力。這是她第一次接觸海外歸還的大貓熊。她透過「微博」瞭解到香香受到很高的關注。在與香香相處時，她始終牢記飼養員所需的「體貼、細心和責任感」，逐漸建立起了信任。

「開飯了，來這邊。」趙蘭蘭把水果遞到流著口水的香香嘴邊，聽到趙蘭蘭的呼喚後香香逐漸放鬆下來，大口吃著水果。趙蘭蘭一邊清理形似香蕉的排泄物，一邊表示這是確認牠健康狀況的重要依據。

雅安基地每天都有日本遊客前來參觀。來自東京的水口奈津季表示，這是她在香香被送還大陸後第六次來看牠。她笑著說：「牠長得很漂亮，淘氣俏皮的舉動也很有魅力，每次來看都覺得變得更可愛了。」

一名50多歲的女性遊客說：「我一直關注著香香的成長。」她表示，雖然日中關係嚴重降溫，但依然「期盼大貓熊能夠到日本。」

今年1月，上野動物園最後一對大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」也返回大陸，使日本國內再無大貓熊。貓熊1972年首次來到日本，時隔約半個世紀，日本再次進入「零熊貓」時期。

去年11月，日本首相高市早苗發表涉台國會答辯後，日中關係迅速惡化，大貓熊外交也陷入停滯。

貓熊 遊客 日本 動物園

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