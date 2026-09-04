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港澳台灣慈善基金會評出新一屆「愛心獎」 盼繼續拓展影響力

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導

港澳台灣慈善基金會評出新一屆「愛心獎」，來自台港、大陸及海外七人及團體獲獎，將各領到二十萬美金獎金，以助力其在公益領域繼續拓展影響力。

本屆「愛心獎」獲獎者，包括台灣自閉症基金會董事長林注進、癌症關懷基金會董事長林月卿；香港設立｢鵬程奮進堅毅獎學金｣支援長期病患的葉柏強、透過獨特的黑暗與無聲沉浸式體驗建立平等對話平台的「黑暗中對話」；中國大陸的騰訊公益慈善基金會蕭益明、嫣然天使基金的李亞鵬；海外的文化慈善家倪密.蓋茨。

港澳台灣慈善基金會說，評選歷時數月，最終在十七名入圍者中評出七人和機構。今次評選出的獲獎者，愛心善行範圍更廣，更聚焦創新影響力，其中有引入AI算法智能匹配弱勢群體需求，有引入區塊鏈令撰款流向更公開透明。

「愛心獎」的創辦人是港澳台灣慈善基金會前主席林添茂先生。本著「愛心水滴，匯流成海」宗旨，二十一年在全球華人地區尋覓無私奉獻愛心的楷模，表彰各界慈善典範。歷屆已評選出一百三十七名得獎者。

騰訊 香港

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