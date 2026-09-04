影／房屋崩塌、有人失聯！沙德爾颱風侵襲 雨彈狂炸福建莆田市

颱風沙德爾二度侵襲中國，福建莆田市因連日出現強降雨而成為重災區。網上影片顯示，暴雨導致一棟3層高民房整座崩塌，河道水位暴漲，橋梁被洪水沖毀，城鎮街道被淹沒。新華社報導，莆田市華亭鎮有人失聯。

中新網4日報導，中國中央氣象台網站顯示，4日上午7時，福建莆田國家氣象觀測站錄得每小時降水量41.4毫米，位列全國第一；當日凌晨2時至上午7時，該站6小時累計降水量達174.7毫米，同樣居全國首位。

報導表示，連日強降雨導致莆田市多地出現內澇、路基塌陷等。莆田市人民政府防汛抗旱指揮部於3日下午1時起，在全市實行停工、停產、停課、休市。莆田市荔城區西洙村田厝被淹，部分磚土房屋倒塌，3日凌晨起停水斷電，食品等生活物資緊缺。

據X平台帳號「李老師不是你老師」上載的影片，莆田市連日出現強降雨導致災情嚴重，一棟3層高民房瞬間被洪水沖毀，整座民房倒塌，也有橋梁被沖斷，街道變成澤國，只見黃色的泥水。

新華社4日報導，3日下午3時許，莆田市城廂區華亭鎮西湖村附近一處堤壩出現漫堤潰口，河水灌進附近部分村莊和工業園區，導致民房被淹，有群眾被困，並有人失聯，房屋倒塌100多間。截至目前，西湖村已轉移52戶171人。

報導表示，截至4日中午，莆田市此輪強降雨仍未結束，當地氣象台4日中午12點繼續發布「暴雨預警Ⅰ級」（最嚴重級別）。莆田市氣象局也發布天氣預警報告，4日白天莆田市仍有暴雨到大暴雨，5日至8日午後多陣雨或雷陣雨天氣。

報導表示，目前當地正全力組織救援人員轉移受困災民，處置積水路段，兩座排澇泵站累計排水超500萬立方米。