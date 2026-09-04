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香港獨立書店「獵人書店」 不獲續租前路未明

中央社／ 台北4日電

香港獨立書店獵人書店」負責人被指出售具煽動意圖刊物。該書店近日表示，書店現址租約將於明年2月底屆滿，確認不能續租，並指「對於變動，不能說是沒有擔憂」。

獵人書店」2日在其臉書發文表示，確認書店現址不能續約，租約到2027年2月27日屆滿。本來在早前另一間獨立書店「留下書舍」結業後，「不想這麼快又給出壞消息，但心入面（內）一直想提早半年告知大家，因為這裡應該不只是屬於自己的，也讓大家好好告別這個地方」。

貼文又表示，「對於變動，不能說是沒有擔憂，但同時變動也代表機會，獵人的3.0又會是何模樣？雖然現在還沒有概念，也可能並不容易，但讓我們一起想像吧。」

貼文表示，會由3日起與獨立出版社舉行「開倉祭」（庫存特賣會），「清減一點獵人的份量」。

「獵人書店」負責人、前香港公民黨成員黃文萱與丈夫6月被香港警方國安處拘捕。當時政府新聞稿表示，2人涉於店鋪內展示具煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物；又指2人涉曾收取外國政治組織的多筆匯款資助。2人事後獲准保釋。

香港另外3間獨立書店「一拳書館」、「留下書舍」、「田園書屋」也先後有負責人及店員被警方國安處拘捕。「留下書舍」已於8月30日結業，「田園書屋」於7月29日宣布租約滿後結業。

此外，「榆林書店」今年被取消參加香港書展的資格後，7月初也宣布，明年4月租約期滿將「光榮結束門市」。

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