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陸新增雲林文旦業者輸陸資格 梁文傑質疑：為何獨獨挑這3家？

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
雲林斗六文旦有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎。聯合報系資料照
雲林斗六文旦有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎。聯合報系資料照

繼8月25日公布一批花蓮的台灣文旦柚包裝場及果園註冊，陸方昨天再新增這3家來自雲林的註冊果園和包裝場。陸委會副主委梁文傑今表示，已透過農業部了解相關情況，但目前仍無法得知陸方為何只核准這3家業者，強調雲林文旦相關業者眾多，「為什麼獨獨挑這3家」。

大陸國台辦發言人張晗2日在例行記者會上披露，繼8月25日公布一批台灣文旦柚包裝場及果園註冊後，大陸海關總署9月1日又公布新一批台灣文旦柚果園和包裝廠註冊，為更多台灣業者把文旦柚銷往大陸提供便利。

大陸海關總署「動植檢信息查詢」網站顯示，9月1日新增的名單共有3家，均位於雲林縣，包括1家包裝加工型企業「保證責任雲林縣嘉東合作農場」，以及2家均以「詹欣龍」個人名義註冊的生產型企業。

對此，陸委會昨天表示，這與先前操作手法一樣，皆是在「九二共識」前提下，以政治認同區隔對待；國台辦的宣布再次證明，陸方持續利用經濟利益對台進行分化及統戰，而非基於科學檢驗標準開放輸陸。

本報記者今提問，花蓮縣政府此前表示，為了協助果農拓展銷售市場，請來宜蘭大學協助整改，只要判斷品質符合對岸檢疫規範，就協助申請出口許可，詢問雲林的業者是否循花蓮的模式取得銷陸資格。

梁文傑表示，陸委會有透過農業部去了解，雲林這次只有3家，不像花蓮跟台東是整批，至於到底為什麼是這三家，農業部去詢問的結果，也完全得不到答案，這三家可能有其特殊身份？不得而知，還在想辦法了解中。

他指出，對岸做事不會無緣無故，絕對有原因。只是現在不知道為什麼是給這三家。雲林的文旦其實很有名，相關的廠商、包裝廠很多。「為什麼獨獨挑這三家？這個是也是我很想知道的事情」。

文旦 梁文傑 雲林

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