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颱風沙德爾二度侵襲大陸 福鼎市暴雨「中國白茶第一街」被淹
颱風沙德爾二度侵襲中國大陸，福建省東北部、中國白茶產地福鼎市昨天降暴雨，車輛被沖走，部分地區水淹至一樓。「中國白茶第一街」所在的點頭鎮嚴重積水，茶商損失慘重。
中新網報導，福建省寧德市昨天降極端暴雨後，多地出現危險狀況，部分民眾受困。
由寧德市代管的福鼎市2日發生嚴重內澇。根據澎湃新聞訪問當地民眾，昨天凌晨降暴雨，清晨4時餘開始淹水，起初水淹過膝；但僅一個多小時後，中國白茶交易中心點頭鎮全鎮積水。聚集眾多茶商的街道商鋪一樓幾乎被淹，車輛被洪水沖走，道路通行受阻。
由於大水來得突然，茶商來不及搬走茶葉，損失慘重。目前洪水退去，街道上滿是淤泥，當地正開展排澇清淤工作。
點頭鎮是中國國家級茶樹良種福鼎大白茶（華茶1號）、福鼎大亳茶（華茶2號）的原產地。當地中國白茶交易市場被稱為「中國白茶第一街」。
東南網報導，颱風沙德爾今天清晨在福建漳州登陸後，福建持續有強降雨，預計到明天仍是雷雨伴有短時強降水、雷暴大風等天氣。福建氣象台持續發布暴雨警報，須防範山洪、山崩等災害。
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