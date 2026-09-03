醫療中心聲稱提供防癌疫苗 香港衛生署和警察突擊抓人

香港發現聲稱可提供「防癌疫苗」的騙案，香港衛生署和警方搜查全港14個場所，檢獲約890支注射針劑，拘捕3人。

近期香港有醫療中心聲稱提供防癌疫苗，名為「WT1」針劑，透過平台向港人推銷注射。衛生署接報聯同警察，兩次採取行，搜查相關的醫療中心及扣搏疑犯。

香港衛生署助理署長陳凌峯說，有醫療中心提供聲稱可以防癌的「WT1」疫苗，至今未經藥物審批，目前並無任何數據支持疫苗的安全性，更可能造成細菌感染，嚴重可能導致器官受損或死亡，提醒香港市民切勿胡亂相信網上宣傳，自行購買或注射相關藥物。

陳凌峯表示，搜查行動中未找到標示為「WT1」的針劑，只在懷疑供應商內發現多張單據，列有1間公司向醫療中心供應「WT1」試劑紀錄，但相關試劑並非供人類使用，只是作科研，暫未發現有注射紀錄，相信試劑是從海外流入，署方正調查相關產品的供應管道。

陳凌峯稱，注意到相關產品廣告經常在部分大陸或香港社群平台出現，已要求本地相關公司將廣告下架，並通報大陸相關部門要求配合調查，強調署方將嚴正執法。衛生署到懷疑向有關機構供應「WT1」試劑的公司調查，並已通報香港海關，跟進個案可能涉及未經註冊藥劑製品非法進口香港。