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陸中學家長在群組「自稱紀委書記、請老師關照」惹議 官方專案調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸河北保定有是自稱是「保定市人民醫院紀委書記」的家長，在家長聊天群組，要求保定一中老師「多關照自己的孩子」，引發輿論大譁。圖／取自澎湃新聞
大陸河北保定有是自稱是「保定市人民醫院紀委書記」的家長，在家長聊天群組，要求保定一中老師「多關照自己的孩子」，引發輿論大譁。圖／取自澎湃新聞

大陸河北保定近日發生1宗公職人員在家長群組「亮官階求特權」的輿論風波。1名家長在當地名校「保定一中」的班級家長通訊群組內發言，自稱「保定市人民醫院紀委書記」，並自稱妻子為「保定學院人事處副處長」，公開希望老師對其孩子「多加關照」。聊天截圖網上曝光後，引發輿論反彈，大陸網民質疑其濫用公職身分施壓、破壞教育公平。9月3日，當地紀檢監察部門緊急介入處置。

據陸媒澎湃新聞，保定一中表示，校方已關注到相關情況，並重申全體教師對所有學生一視同仁，絕不會對個別學生給予特殊照顧。同時，保定市人民醫院工作人員證實，該名發言男家長確為該院現任紀委書記，院方領導層正持續深入關注事件，後續將適時向社會發布正式通報。

隨著事件發酵，保定市紀委監委、派駐市衛健委紀檢組展開調查。保定市衛健委工作人員透露，局方高度重視事件，成立專班進行調查處置。至於涉事母親所屬的保定學院，該校人事處接線人員表示對事件不太清楚，傳媒多次致電學院相關部門但未獲回應。

大陸公職人員在校園社交群組「報官銜、擺官威」向來備受關注，不少大陸網友批評，涉事幹部特權思想根深蒂固，將職務影響力帶入校園，呼籲有關部門嚴肅問責，以維護健康的校園風氣、公平教育環境。

有大陸網民評論，這是河北教育界出現「我爸是李剛，還是2.0版的」；有網民則猜測，是家長把群聊錯當成私聊誤發。

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