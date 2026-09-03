見爸爸靠醫院梁柱「乖乖等待」 女兒鼻酸：曾保護我的人變小孩了

近日在X平台上瘋傳一則女兒陪父親到醫院看診的貼文，引起大批網友共鳴。根據「中新社」報導，該則影片拍攝地點位於中國山東省，畫面中一名女兒帶父親去醫院做檢查，等待報告時，女兒看見父親就像孩子一樣，倚靠在醫院大廳梁柱旁靜靜等候她歸來的身影，看哭一票網友。

原PO表示：「今天帶爸去醫院檢查，我說你在柱子等我，我去拿檢查結果。我回來，猛然看到那個曾經我心中的依靠，心中無所不能的爸爸，像個小孩子一樣，一動不動地站在那等著我、心裡瞬間無比難受，發現自己儼然成為了父母心中的大人，而爸爸卻在自己眼中變成了小孩，當角色互換的時候，突然間有種說不出的心酸…。」

貼文曝光後，惹哭一票網友。有人說道：「妳讓我哭了。我爸爸兩年前過世了，妳還有爸爸在等妳，這真是太美好了！」還有網友分享母親罹癌前、進診間接受診斷時的畫面，形容那一刻第一次看見原本堅強的媽媽，像個害怕、無助的小女孩；也有人感嘆，「看著父母慢慢變老真的很痛苦。」

有網友見文後反省近來照顧失智症母親，原本認為母親生病後的行為就像自私的孩子，看到這影片，突然很想跟媽媽說：「對不起。」也有在近日失去父親的網友建議原PO，當父親仍在身邊時，可多拍父親的影片，這樣才能永遠記得他的聲音，透露過去為父親拍的影片，在他離世後給了自己不少安慰。

不少網友也深感共鳴，「過去我總是聽爸爸的話，但後來爸爸開始聽我說所有事情，一切都很自然」、「感覺他們都變成老孩子了」。但仍有網友提醒，照顧父母不是要當他們的「父母」，而是尊重地陪伴他們，並以感激之情，回報他們曾經給予的關懷，畢竟父母仍是擁有一生經驗的成年人，只是現在身體比較疲憊，支持需求也大不同。