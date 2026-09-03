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颱風沙德爾第3度登陸在福建漳州 多地已經「三停一休」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年第18號颱風「沙德爾」在早前橫掃華東及華南六省區並被「宣告停編」僅32小時後，其殘餘渦旋、借道廣東雷州半島重新出海，在南海西北部海域再度加強為熱帶風暴，正式完成罕見的「滿血復活」。圖／取自澎湃新聞
今年第18號颱風「沙德爾」在早前橫掃華東及華南六省區並被「宣告停編」僅32小時後，其殘餘渦旋、借道廣東雷州半島重新出海，在南海西北部海域再度加強為熱帶風暴，正式完成罕見的「滿血復活」。圖／取自澎湃新聞

颱風沙德爾」於3日清晨約6時30分，在大陸福建省漳州市漳浦古雷沿海第3度登陸，登陸時中心附近最大風力達9級（每秒23米），中心最低氣壓985百帕。受「沙德爾」及其外圍環流影響，廣東東部及福建等地將迎來大暴雨至特大暴雨，福建多個縣市已提升應急響應，全面實行「三停一休」（停工、停產、停課、休市）。多條沿海渡輪航線亦已暫停服務。

據陸媒澎湃新聞，大陸氣象部門今晨發布颱風黃色預警，預料今日至明日（4日）上午，廣東東部與北部、福建大部、江西中南部及台灣等地有大雨至暴雨，其中福建東南部及廣東東部局地雨量可達250-300毫米的特大暴雨。福建雲霄縣昨晚起雨勢猛烈，多處出現嚴重水浸，防暴雨應急響應已升至最高的第I級。

福建漳浦、詔安、東山及雲霄等地已啟動「三停一休」措施；福州市及泉州市轄下所有幼稚園、中小學及大專院校均停止實體教學。海上交通方面，廈門渡輪全線、廈金「小三通」航線、泉金航線及廈漳航線今日起全部停航。

沙德爾早前曾減弱為熱帶低氣壓並移入廣西，其後在南海西北部海面再度增強為熱帶風暴。氣象部門提醒沿海市民非必要切勿外出，遠離河道、低窪地帶及斜坡，提防嚴重洪澇與山泥傾瀉等次生災害。

福建 沙德爾 颱風

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