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門診打點滴竟收95元冷氣費！患者質疑不合理 醫院認錯退款

香港01／ 撰文：許靖雯
吊點滴。示意圖／ingimage
吊點滴。示意圖／ingimage

近日大陸四川一名患者在當地醫院門診輸液（又稱吊點滴），事後發現治療費竟包括「空調降溫費」20元（人民幣，下同）（約新台幣95元）和護理費60元（約新台幣284元），質疑醫院收費不合理。事件隨即引發網路熱議，9月1日，當地衛生健康局發布通報，證實屬誤收費用。

《華商報》報導，這名患者在通江縣中醫醫院門診輸液，並沒有住院，但《門診收費發票》單據上寫有空調費20元、護理費60元及注射費96元，其保險類別為國家醫保。他對於空調費和護理費這兩筆費用極度不解，「門診輸液為什麼要收空調費？收60元護理費合理嗎？」

事件在網上引發爭議，有網民解釋「護理費」，指醫院護理有分級，60元屬於特級護理，如果只在門診輸液收60元屬於不合理。另外，有網民指該費用疑似是國家醫保支付，若費用超標，醫院可能存在違規。

對此，通江縣醫保局工作人員表示，若是普通病房，空調費平均每人僅數元，護理費亦不應超過20元，注射費標準一般不超過40元。普通病房輸液，有明確的收費標準，除非入住特設病房（如單人房），則由醫院自主設定收費。

9月1日，四川省巴中市通江縣衛生健康局發佈情況通報，指出該名患者於8月31日傍晚到通江縣中醫醫院住院部外科就診，自述兩天前在外院進行結石手術後腰痛，要求繼續治療。醫生評估後，開具兩天共4次的靜脈輸液方案，並安排患者於外科住院病房留觀。

通報解釋，本次診療總費用為176元，包括2天住院病房空調費20元（每日10元）、2天急診留觀護理費60元（每日30元），以及2天4次門診靜脈輸液費96元。

本次事件因當值的醫務人員誤將「門診病房留觀病人」視作「住院病人」收取空調費及護理費，屬於誤收費行為。事後，醫院已向患者退回全部費用，患者亦已離院。衛健局下一步將開展收費專項排查整治，嚴格落實價格公示制度。

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文章授權轉載自《香港01》

患者 冷氣 輸液 醫院

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