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陸39歲抗癌網紅離世！曾嘆「沒錢治療」 前夫一路陪到最後
陸媒《極目新聞》報導，大陸一名抗癌網紅「芳芳」於9月1日不幸離世，年僅39歲。芳芳在2023年被確診乳腺癌中晚期，做手術復發後回到家鄉，前夫一直照顧她直至離世。
9月1日，大陸抗癌網紅「芳芳」的親屬在其社交帳號發佈訃告稱，芳芳已於當日不幸離世，並代她向一直以來關心和幫助她的網友致以最後的謝意。
「芳芳」的家人胡先生證實，芳芳確已離世，年僅39歲。胡先生自稱是芳芳前夫，兩人在2019年離婚，二人育有兩個孩子。2023年，芳芳被確診為乳腺癌中晚期。做完手術後，芳芳曾外出打工一段時間，去年乳腺癌復發，遂回到老家。胡先生稱，他一直照顧芳芳直至離世。
芳芳的社交帳號主頁簡介曾寫著，「乳腺癌晚期復發，因為沒錢放棄治療，活一天就是賺一天，目前靠吃止痛藥維持。希望路過的好心人幫幫忙，我不想最後連止痛藥都吃不起，我想體面一點地離開。」
當地村幹部也證實，秦芳確已離世。該村幹部還表示，胡先生與秦芳離婚後，在她生病時依然會悉心照料。
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文章授權轉載自《香港01》
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