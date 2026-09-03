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宇樹市值縮水9,447億元
大陸「人形機器人第一股」宇樹科技上市後股價快速回落，截至昨（2）日已較上市首日高點腰斬，市值蒸發逾人民幣2,000億元（約新台幣9,447億元）。路透分析，宇樹科技股價表現，反映市場此前對大陸科技股的追捧可能存在過熱跡象。
宇樹科技8月19日上市首日一度衝上人民幣1,100元，終場收在人民幣845元；截至9月2日收盤，股價已跌至人民幣546.02元，較上市首日收盤價下跌約35.4%，若與上市首日盤中高點相比，更已腰斬約50.4%。相較上市首日一度衝上的人民幣4,449億元市值高點，截至2日已蒸發超過人民幣2,000億元，縮水逾五成。
中國經營報分析，宇樹科技的股價快速修正，原因在於公司基本面與市場預期之間存在落差。宇樹科技2025年營收年增逾330%，扣除非經常性損益後淨利增長753%；但2026年上半年營收增幅已降至48.5%，扣除非經常性損益後淨利更年減19.34%，該數字今年第1季更是年減達52.5%，整體呈現「營收成長、獲利下滑」情況。
另有分析認為，宇樹上市初期可流通股份占比僅7.44%，在市場追捧下容易推高股價，上市首日最高市值對應本益比高達數百倍，相較公司年營收僅10多億元，市場已提前反映未來多年的成長預期。隨著市場情緒降溫及投資人獲利了結，先前偏高的估值也面臨快速修正。
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