黎智英案後 黃之鋒認罪涉勾結境外勢力

前香港學運領袖黃之鋒，昨日在香港高等法院承認一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，法庭將案件押後擇日判刑。

在顛覆政權等罪名下已被關近六年的黃之鋒，去年八月被控於二○二○年七月至十一月間，串謀前學生組織香港眾志主席羅冠聰等人，請求外國對香港和中國大陸政府實施制裁或其他敵對行為，成為繼黎智英案後第二宗勾結外國勢力罪案件。

黃之鋒在這項控罪期間，任學生組織香港眾志秘書長，他現在正就另一罪名，即香港民主派初選立法會議員涉及的顛覆國家罪服刑。

法庭審理中披露，黃之鋒今年五月已認罪，承認於二○二○年七月至十一月間，在香港聯同前黨友羅冠聰等人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，對中國和香港特區實施制裁、封鎖或其他敵對行動。披露的案情說，黃之鋒及羅冠聰等人於二○一六年十一月訪美，會見時任美國眾議院議長裴洛西、聯邦參議員魯比歐等人，推動通過《香港人權與民主法案》；亦曾出訪歐洲爭取國際關注。

香港國安法實施後，「香港眾志」解散，但黃之鋒和羅冠聰仍持續推動「國際線」工作。因應黃之鋒的行為，外國政府採取多項措施制裁及封鎖香港，包括美國通過《香港自治法案》、取消香港特殊待遇、制裁十五名大陸及香港官員及暫停多項雙邊協定等。

按照香港國安法，串謀勾結外國勢力罪，可判監三至十年，若屬「罪行重大」，可判囚十年以上甚至終身監禁。

昨日法庭主要程序是黃之鋒的自辯，其代表律師在庭上說，黃之鋒於犯案時只有廿三歲，因多宗案件已於獄中度過近六年，今年已年近卅歲，原本預計最快明年一月獲釋。期望法庭輕判，給予更新及反思機會。到庭旁聽的黃之鋒友人、前學民思潮成員說，現時「勾結外國勢力罪」判刑，只有黎智英案例可作參考，對刑期不感樂觀。