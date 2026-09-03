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台灣客青 用鏡頭記錄龍岩風情

聯合報／ 記者邱偉強／綜合報導
客家青年創作者永定土樓王景區前留影。圖／聯合影音號
客家青年創作者永定土樓王景區前留影。圖／聯合影音號

二○二六海峽客家「客青．搞作」短影音創作交流賽日前在福建龍岩落幕，四十位台灣客家青年走訪龍岩多處客家文化景點，以短影音創作記錄在地人文風情，並透過實地體驗深化對客家文化的認識。

本次活動以客家文化為主軸，台灣客家青年深入龍岩各區縣，參訪沉缸酒博物館體驗開壇儀式、漫步八百年歷史的培田古村感受客家日常、走進永定土樓見證世代共居的建築奇觀——從飲食、語言到建築，每一步都是與客家文化的近距離對話。

對於多數首次踏上龍岩的成員來說，這趟旅程處處是新奇的體驗。第一次來到龍岩的廖同學分享，對龍岩的初印象是建築物古色古香，透過深入走訪後，「我覺得龍岩的人都很純樸、很熱情，這裡的文化底蘊非常濃厚。」

走進培田古村，傳統聚落真實的生活場景，讓這群台灣客家青年忍不住停下腳步。沈同學表示，抵達村落時恰逢當地客家人家族團圓的日子，意外參與了這份熱鬧，讓他感覺非常驚喜，也真實體驗到了當地客家人的日常，「我雖然是客家人，但對客家文化的了解不深入，透過這一趟旅程的所見所聞，也能夠讓我更深入了解客家文化。」

位於永定的客家土樓則是此行另一焦點。土樓獨特的雙層圓環式建築，以及客家人世代聚族而居的傳統，讓成員們感觸深刻。陳同學表示，實際站在土樓前才真正感受到那種震撼，「以前看過的動畫電影取材土樓建築，親眼看到才發現原來這麼壯觀。」

除了建築與風景，語言與文化的交流也讓這次行程收穫滿滿。台灣客家青年與當地人以客語互動，發現兩地在部分發音與用詞上有些微妙差異。梁同學說，「在李氏大宗祠時，與當地人聊了一些客家文化還有語言的差異性，每個地方的客家人講起來的感覺，意思又不太一樣。」

這群台灣客家青年也將秧歌等傳統表演藝術融入創作，在李氏大宗祠前即興演出，傳統與青春的碰撞，吸引現場民眾圍觀掌聲。從沉缸酒的開壇儀式、古村裡的客語對話，到土樓內生生不息的日常，成員們將這些有趣的發現記錄在鏡頭中，希望用最日常、最貼近生活的方式，把龍岩獨特的客家文化傳遞給更多人。對他們而言，這趟旅程不只是創作挑戰，更是一場兩地客家文化的碰撞與相遇。

鏡頭 海峽 客家文化 客家 台灣

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