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AI亂掰？論文引用判決書案號「數字太巧合」 安徽財大出手調查

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
安徽財經大學教師與碩士生共同發表的論文，被質疑多處民事判決書案號疑似編造。校方2日公布調查結果，認定作者存在AI使用不當行為。圖／取自掌上高考官網
安徽財經大學教師與碩士生共同發表的論文，被質疑多處民事判決書案號疑似編造。校方2日公布調查結果，認定作者存在AI使用不當行為。圖／取自掌上高考官網

大陸安徽財經大學今（2）日公布一篇學術論文遭質疑「編造註釋」的調查結果。陸媒澎湃新聞報導，安徽財大表示，近日有媒體報導，該校法學院教師蔣某某與學生萬某某共同發表的論文涉嫌學術不端，校方隨即成立由5名校內外專家組成的調查小組展開調查。

校方指出，依據調查結論及相關科研誠信規定，涉事論文存在學術不規範問題，其中部分案例相關問題，是作者對AI檢索結果「誤信」，且對AI生成內容缺乏應有的警惕性與嚴謹性，存在AI使用不當行為。

安徽財大決定對責任人進行科研誠信誡勉談話、通報批評，並自2026年9月1日至2028年8月31日，暫停各類評選、職務升遷及科研獎勵申報資格2年。

引發爭議的是《南方金融》2025年第9期刊登的論文〈數據資產出資的風險類型及制度因應〉。該文第一作者為安徽財經大學法學院教師蔣某某，第二作者則是該校法學院碩士生萬某某。

論文多處註釋引用民事判決書，其中案號包括「（2020）京01民初1234號」、「（2023）鄂01民初6789號」、「（2023）浙01民初3456號」、「（2021）滬01民初4567號」、「（2019）粵03民初5678號」及「（2022）粵03民初7890號」。

由於這些案號中的數字「1234、3456、4567、5678、7890」看似依序排列，引發網友質疑，來自不同省份的民事判決案號是否真會如此巧合，也有人懷疑這些註釋是否由AI生成或直接編造。

報導指，遭質疑的是該論文的網路首發定稿版本，而正式印刷版中的部分案號已經修改，例如「1234」改為「1434」、「6789」改為「6809」，部分註釋也遭刪除。

《南方金融》編輯部此前回應，網路首發版本屬於定稿，該環節不經校對。正式印刷前，編輯部在校對時發現案號存在錯誤，並提醒作者自行修改。若要在學術資源平台「中國知網」等資料庫完成撤稿，需要依內部程序辦理。

論文 學生 大陸

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