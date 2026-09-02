颱風沙德爾停編32小時後南海復活 廣東、福建將有強降雨

颱風沙德爾停編32小時後在南海「死而復生」，為2000年以來第4例停編後再度續編的颱風。受沙德爾外圍環流影響，今明兩天廣東東部、福建大部將迎來強降雨，深圳等44地發布颱風預警。

綜合中國中央氣象台及港媒星島日報報導，今年第18號颱風「沙德爾」於8月28日兩度登陸浙江後深入內陸，30日傍晚因減弱停編。

沙德爾殘餘低壓隨後由廣西移入廣東，並於31日回到南海北部海面。受南海逾28度高海溫及強盛夏季風水氣補充，於1日凌晨2時再度加強為熱帶風暴，以時速約25公里向偏東方向移動。

氣象專家指出，從華東登陸、穿過內陸後再由華南出海「復活」的怪異路徑，在歷史上絕無僅有。沙德爾為2000年以來第4例停編後再度續編的颱風。

中國中央氣象台對其維持原名「沙德爾」及編號不變，並於2日上午10時繼續發布颱風藍色預警。

廣東省防總已將應急響應調整為防風Ⅳ級，全省多達44個颱風預警信號生效。深圳、東莞及廣州南沙等地相繼發出颱風預警，預計「沙德爾」將在距離深圳250至350公里的海上掠過，沿海陣風達7級。

受沙德爾及其外圍環流影響，預計廣東東部、福建大部、浙江南部及北部、湖南東部和江西中南部等地部分地區將有大雨到暴雨，其中廣東東南部及福建東南部局地雨勢最為劇烈，可能遭遇降雨量達250至300毫米的特大暴雨。