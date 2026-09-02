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西藏吉隆泥石流救援有進展！唯一陸路搶通 大型機具進核心區搜救

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
西藏吉隆口岸泥石流災害救援持續進行。2日上午10時，從吉隆鎮通往吉隆口岸的陸路救援通道已實現暢通，大型車輛及機械設備可透過216國道進入受災核心區，展開深層次搜救。圖／取自央視新聞
西藏吉隆口岸泥石流災害救援持續進行。2日上午10時，從吉隆鎮通往吉隆口岸的陸路救援通道已實現暢通，大型車輛及機械設備可透過216國道進入受災核心區，展開深層次搜救。圖／取自央視新聞

8月26日上午，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡及失聯。受泥石流衝擊，通往吉隆口岸的216國道路段一度中斷。據央視新聞，今（2）日上午10時，從吉隆鎮通往吉隆口岸的陸路救援通道已實現暢通，大型車輛及機械設備可透過大陸216國道進入受災核心區，展開深層次搜救。

此前，大陸216國道在吉隆泥石流災害中部分損毀。在西藏自治區吉隆縣「8·26」泥石流災害應急救援指揮部統一部署下，連日來，大陸應急管理部調派中國安能專業救援力量，持續進行道路搶通作業。

報導指，大陸216國道通往吉隆口岸損毀路段總長約3公里。搶修路段位於吉隆藏布峽谷，搶通作業面臨作業面狹窄、河道沖刷強烈，以及路基損毀後只能填築重建等難點。

其中，最後1公里的弧形大彎道是整個搶通工程難度最大的攻堅點。搶險人員接連克服彎道急流掏蝕填築路基，以及沖溝險段二次沖毀搶修道路等困難，在完全沒有路基的環境中，以巨石築邊、中間填料的方式逐步恢復路基，最終搶通最後1公里道路。

由於216國道是通往吉隆口岸災害核心區的唯一陸上通道，在道路搶通前，搜救人員只能徒步翻山十多個小時，或透過直升機空投等方式進入受災核心區。由於現場淤泥深厚、巨石遍布，當時只能進行淺表搜救。

隨著道路搶通，水毀路段修復填平後與核心區既有路面銜接，救援人員、大型車輛及機械裝備可大規模進入核心區，透過機械清障與人工排查協同作業，清理大面積泥石流廢墟，展開深層次拉網式搜救。

救援人員昨（1）日晚間已可徒步進入受災核心區，今天上午則有大批大型機械順利進駐。目前，吉隆口岸受災核心區已有多台大型機械，加緊展開失聯人員搜尋及道路平整作業。

據大陸官方此前通報，截至8月29日晚間6時，西藏境內已造成16人遇難、546人失聯，其中261人為外籍人士、來自23個國家。根據尼泊爾警方公布的最新數據，截至當地時間9月2日5時，尼泊爾泥石流災害造成的遇難人數升至1,127人。

西藏 尼泊爾 吉隆縣

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