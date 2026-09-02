陸網信辦再整頓AI亂象！魔改西遊記還造假災難…4.9萬帳號遭查

中共中央網信辦今（2）日公布「清朗·整治AI應用亂象」專項行動第2階段成果，稱截至目前已累計清理違法違規資訊561萬餘條，查處帳號4.9萬餘個，並處置違規網站、應用程式等2,400餘個。

據「網信中國」微信公眾號消息，這次整治重點鎖定利用AI製作發布虛假資訊、傳播暴力低俗內容、假冒仿冒他人，以及侵害未成年人權益等問題。

中央網信辦指，抖音、快手、微博、騰訊、百度、嗶哩嗶哩、小紅書、知乎、豆瓣、淘寶等平台已加強AI內容治理，包括優化多模態識別模型、擴充人臉及聲紋資料庫，以及提升違規內容辨識和攔截能力。

這次公布的案例中，有帳號利用AI「魔改」《三國演義》、《西遊記》等經典作品，顛覆人物設定、虛構獵奇劇情博取流量，也有帳號利用AI生成虛假災害現場及救援畫面，編造不實社會事件。

此外還有帳號使用AI「換臉」、「換聲」假冒公眾人物，製作低俗影像牟利，也有帳號利用AI生成未成年人懷孕、打架等不符合年齡特徵的內容，甚至大量製作所謂「毒動畫」、「虐向」及「邪典」影片。

部分帳號也被查出利用AI「托管」軟體模擬真人操作帳號、留言互動，大量生成低質、同質化文案，被認定涉及網路水軍活動。

中央網信辦表示，下一步將持續關注AI生成內容的新情況與新風險，防範AI技術遭濫用。