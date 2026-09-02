港大醫學院修訂招生語言要求 中文能力取代廣東話

香港大學醫學院在新學年度的招生要求中修訂了語言要求，由以往列明「需具良好粵語能力」改為「需具良好中文能力」，引起媒體對香港的醫生是否必須懂得粵語的討論。

綜合港大醫學院官網及本地媒體報導，港大醫學院更新醫科招生的入學語言能力要求，由標明「良好英語和粵語」，改為「良好中文（Chinese）」，即包括粵語和普通話。

報導引述院方表示，這次修訂並非放寬入學標準，也不代表認可醫學生在公立醫院的臨床工作可用普通話取代粵語，所有學生臨床實習及接觸病人前均須具備粵語能力。

具百年歷史的港大一直是香港最高學府，而校內的醫科更是各大學學科翹楚，是學生爭相入讀的學科，也因此這次學科修訂語言入學要求立即引起關注和討論。

香港經濟日報今天發表社評表示，港大醫學院把入學語言要求由「具良好廣東話」改成「具良好中文能力」，這項調整有助擴充招納更多優秀生源，但公眾擔心此舉會影響臨床溝通，建議當局把基本廣東話溝通能力納入執業評估。

社評表示，到公立醫院求診的絕大多數病人是以廣東話溝通，若醫生不懂廣東話，問診效果便大打折扣。

社評表示，醫學不僅是一門精確的科學，更是一門依賴人際互動的藝術，醫患對話不是日常寒暄，而是涉及病史陳述、症狀描述、情緒表達以至生死決策的專業交流；廣東話中許多口語化的疼痛描述、情緒表達，往往難以用普通話或英語精確表述。

社評認為，醫學教育的核心，從來不是培養會讀書的學生，而是培養能治病的醫生，「能治病，先要能聽懂病人在說什麼」。