成都大學學院黨委書記被指涉嫌抄襲 校方展開調查稱零容忍

中國成都大學音樂與舞蹈學院黨委書記、教授曾勤被指學術著作涉嫌抄襲。校方今天表示，對學術不端行為「零容忍」，已成立調查組。

陸媒「中國新聞週刊」先前報導，曾勤的著作「高校音樂教學探究」涉嫌抄襲，發表的兩篇英文論文存在虛假引用。

「高校音樂教學探究」2022年出版，共158頁，約15萬字。經比對發現，書中多處內容與此前他人出版的著作及公開發表的論文高度重合，部分內容未標註出處。曾勤同年發表的兩篇英文論文，也存在引文與參考文獻不對應等問題。

成都大學今天發布情況通報，表示關注到媒體報導有關曾勤學術著作涉嫌抄襲的相關問題，學校高度重視，堅持對學術不端行為「零容忍」，已成立調查組，展開調查工作，將根據調查結果嚴肅處理。

今年以來，中國學術界抄襲被揭發處理的話題不斷。7月，中國人民大學宣布撤銷作家蔣方舟的碩士學位，指其學位論文涉嫌嚴重造假、抄襲及編造；作家賈平凹的女兒、西北大學文學院副教授賈淺淺隨後也被證實論文抄襲，遭撤銷碩士學位以及副教授職稱，校方解聘。

4月起，學術打假網紅「耿同學」先後舉報同濟大學、南開大學、中山大學等多名大學學者涉嫌學術造假，5名學者隨後遭所屬院校查處。

北京大學終身講席教授饒毅5月在「東方理工大講堂」發表演講，題目是「中國科學何處去」。根據演講影片，饒毅表示，中國學術不端創紀錄，不僅是因為中國科研體量大而導致違規的絕對數量多，更在於不端的「實際比例」在世界歷史上也是空前的。

饒毅呼籲中國各高校（大專院校）及國家機關，採取更嚴格的監管與懲治措施。