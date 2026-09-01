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《魔法少女小圓》新劇場版香港10月8日上映 官方急發「劇透封口令」

香港01／ 賈桂琳
《魔法少女小圓》全新劇場版於2026年8月28日在日本上映。示意圖／ingimage
《魔法少女小圓》全新劇場版於2026年8月28日在日本上映。示意圖／ingimage

《魔法少女小圓》全新劇場版《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》，於2026年8月28日在日本上映。該片為系列正式續集，製作期間歷經3次延期，而日本首映現場人潮塞爆，不少觀眾走出影廳時激動落淚。官方在首映日發布「嚴禁劇透」聲明，呼籲影迷切勿公開關鍵情節，代理商木棉花表示，香港及澳門將於10月8日上映。

魔法少女小圓》故事概要

《魔法少女小圓》電視動畫講述初中生鹿目圓與轉校生曉美焰，遇到能實現願望的生物「丘比」。丘比以實現願望為條件與少女契約，使其成為「魔法少女」討伐「魔女」。後續劇情揭示，契約會將少女的靈魂抽離並儲存於靈魂寶石中，當少女陷入絕望，靈魂寶石受到污染，魔法少女即會轉化為魔女。丘比的真實身份為外星生物，目的為利用少女陷入絕望時產生的能量延緩宇宙熵增。

曉美焰為拯救鹿目圓而重複進行時間輪迴，讓所有平行時空的命運與因果都匯聚於小圓身上，使她擁有了足以改變宇宙的潛能。小圓最終向丘比許下終極願望：「要在所有時間與空間中，親手消除一切即將誕生的魔女」。這個願望重寫了宇宙法則，徹底消除了「魔女」的存在。

小圓成為概念性神明（圓環之理），從所有人的記憶與物質世界中被抹去。世界重組後，僅曉美焰保留小圓的相關記憶，在沒有魔女的新世界中獨自戰鬥。在2013年上映的《［新篇］叛逆的物語》中，曉美焰將鹿目圓從圓環之理中分割出來，並建構了由其掌控的新世界。

續作劇情：「蜥蜴先生的電話」都市傳說

《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》銜接《［新篇］叛逆的物語》結尾。故事中出現名為「蜥蜴先生的電話」之都市傳說，為未持有靈魂寶石的少女提供魔獸狩獵的機制。同時，劇情引入「紫丁香」與「瑟爾瑪‧德蕾莎」2位尋求「圓環之理」的新魔法少女角色，惡魔統治的世界走向崩壞。

經歷3次延期上映 等待13年終迎正式續集

自2013年《劇場版魔法少女小圓［新篇］叛逆的物語》上映至今已過13年。前作結尾以曉美焰（Homura Akemi）「為愛墮落成惡魔」的反轉震撼全網，留下極大懸念。續作原本預計於2024年冬季上映，動畫製作公司SHAFT為追求極致品質，3次宣佈延期，終於登上大銀幕。

日本《Yahoo! 新聞》報導，8月28日首映現場反應十分熱烈，首批進場的觀眾紛紛留言表示：「這一切簡直太令人感動了，感謝上映，小圓果然是最棒的！」、「總之作為最早一批看到的觀眾，真是太幸運了」。

黃金五角陣容重聚

《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》動員當年的原班「神級陣容」，包括總導演新房昭之（Akiyuki Shinbo），代表作品有《魔法少女奈葉》、《化物語》、《魔法少女小圓》等。編劇虛淵玄（Gen Urobuchi），代表作品有《樂園追放》、《Fate/Zero》、《假面騎士鎧武》等。角色原案蒼樹梅（Ume Aoki）與動畫製作公司SHAFT，以及音樂巨匠梶浦由記（Yuki Kajiura）。

官方緊急下達「劇透封口令」 香港10月8日上映

為了確保所有觀眾的觀影體驗，官方在上映首日發布「請勿劇透」聲明，懇請所有看完首映的影迷，在2026年9月12日零時前，切勿在社交平台公開任何關鍵劇情或核心反轉。代理商木棉花（Muse Communication）確認，《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》將於10月8日在香港及澳門上映。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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