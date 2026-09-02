火出大銀幕 「龍餐館」美食成真

大陸「反戰+美食」電影《歡迎來龍餐館》近日口碑票房雙雙走高。同時，「龍餐館」的周邊衍生品出圈，相關美食在京城爆火。

影片熱度從大銀幕延伸到衍生品市場，影院內官方授權周邊快閃活動人氣高漲。包掛、冰箱貼、徽章盲盒等十多款片中元素衍生品，售價區間一九點九元至一二九元人民幣，吸引大批觀眾選購。北京墨光創智文化創意有限公司負責人表示，銷量最好的是龍大廚的冰箱貼和毛絨的土豆發芽包掛，自電影點映啟動後，短短幾天線上銷售就超過千單。

影片裡一道道煙火氣十足的菜肴，也點燃觀眾的打卡欲望。北京多家餐飲門店上線電影同款、聯名功能表，不少觀眾看完電影直奔餐館。朝陽區的一家餐廳，在電影《歡迎來龍餐館》上映的第一天，就上線了電影同款美食菜單。目前，菜單中一共有八款菜，其中，徐福燴飯、龍抬頭的銷量最高。

多家餐飲門店回饋，電影上映後同款菜品訂單大幅上漲。北京武琥和苑餐飲公司總經理夏雨亮表示，電影上映三天后的諮詢量、預訂量直線上升。電影同款美食銷量占整個菜品銷量的百分之八十。一天接待卅桌客人，其中廿多桌客人是衝著徐福同款美食來的。一位觀眾說，看完正好該吃飯了，點了和電影同款的「徐福套餐」，裡面剛好就有最重要的徐福燴飯、宮保雞丁，花了兩百多元，覺得很豐盛。

另外，品牌推出電影聯名漢堡套餐，市場表現亮眼。塔斯汀中國漢堡品牌負責人吳甜甜表示，電影正式上映僅六天，與電影《歡迎來龍餐館》聯名上新的徐福牛堡累計銷售總量就達四二七萬份。