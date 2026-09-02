兼做公益 滬咖啡店逾萬家！全球最多

上海已成全球咖啡館數量最多的城市，由上海市文化創意產業促進會、上海交通大學文化創新與青年發展研究院等多家單位聯合發佈的《二○二六中國城市咖啡發展報告》顯示，上海的咖啡門店數量已突破一萬家，是全球咖啡館數量最多的城市。

中新社報導，由上海市民政局主辦的第五屆「一杯咖啡的溫暖」公益活動八月三十一日啟幕，吸引九十多個咖啡品牌、一千三百多家咖啡門店參與。漫步上海街頭，咖啡館隨處可見，但熊爪咖啡依舊特別，因為店裡聘用了很多殘障咖啡師。

熊爪咖啡創立於二○二○年，其首家店是為了一位擅長做咖啡的聽障人士—陳瑩瑩開設的。當年，陳瑩瑩在專業咖啡比賽中獲金獎，卻找不到工作。懷抱公益之心，加上惜才之意，熊爪咖啡創始人王湉創辦了該品牌，希望殘障人士在職場也能有一片天地。

王湉表示，熊爪咖啡自首屆「一杯咖啡的溫暖」公益活動起便積極參與其中。捐的錢不僅溫暖了他人，更溫暖了殘障咖啡師。他們在製作每一杯咖啡時都知道自己也在幫助他人，他們本身是受助者，現在有機會回饋社會，幫助其他弱勢群體，感到非常自豪。

今年，「一杯咖啡的溫暖」公益活動觸達上海的核心商圈、寫字樓、老街巷及郊野鄉村。參與該活動的咖啡門店中，有一批持續參與的品牌，也有一些新加入的愛心力量。

上海牌咖啡今年第一次參與該公益活動。上海牌咖啡輕工大廈店負責人林晟路表示，這裡地處上海衡山路復興路歷史文化風貌區附近，人流量大，希望成為公益咖啡的傳播點，吸引更多人加入慈善活動。

ＣＯＦＦＥＥ ＩＳ襄陽南路店負責人徐玲表示，店裡的員工都十分踴躍，自發報名每日打烊後統計公益咖啡杯數。該店舖每售出一杯咖啡將捐贈出一元人民幣。徐玲說，倘若七天活動時間內，公益咖啡銷量不足一千杯，店裡打算直接補足差額部分。

今年該公益活動將通過咖啡網點、市民與社會組織的捐贈，為上海市兒童福利基金會的「守滬童心」流動兒童關愛項目和「啟航星光」孤獨症兒童關愛項目募捐。上海市民政局社會團體管理處副處長于樂鋒受訪時表示，上海是一座咖啡館非常多的城市，希望咖啡館成為慈善公益理念傳播的重要載體。