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在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

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在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
近日網路流傳，疑似與前跆拳道選手李東憲的私訊截圖，稱他在大陸陷入困境並打算申請依親返台。不過，李東憲今天透過視訊現身深圳，駁斥相關傳聞。圖／取自youtube
近日網路流傳，疑似與前跆拳道選手李東憲的私訊截圖，稱他在大陸陷入困境並打算申請依親返台。不過，李東憲今天透過視訊現身深圳，駁斥相關傳聞。圖／取自youtube

跆拳道選手李東憲，曾在獲獎時高舉五星旗，因被查出擁有中國身分證遭台灣註銷身分。近日網路流傳疑似其私訊截圖，稱他在大陸陷入困境並打算申請依親返台。不過，李東憲今天透過視訊現身深圳，駁斥相關傳聞。

日前，網路流傳一則貼文指，李東憲在中國大陸生活陷入困境，並附上疑似其抖音帳號及私人對話紀錄截圖。

截圖中名為「中國台灣李東憲」的帳號稱，因父親還在台灣，打算先申請依親，「不管怎樣人能先回去再說」，並稱自己一人在大陸「要錢沒錢，也沒人照顧，真的撐不下去了」。

Youtuber「寒國人」今天發布影片，公開與李東憲的視訊訪問。李東憲秀出手機畫面，表示自己人在深圳龍華，「莫名其妙今天一堆人打給我，說你快掛了。到底是誰在亂詛咒。」

接著他說明，自己本來就是做電腦、3C工作，現在是做電子產業，也不是特聘，就是找一起的供應商合作。

至於有人認為李東憲舉旗是為了在抖音上帶貨，他表示，他是在舉旗的隔年後才開抖音，是為了開道館才會去做直播。

深圳 大陸 跆拳道

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