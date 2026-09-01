在重慶發現「國母」宋慶齡

照片為記者拍攝

記者走進重慶市渝中區一隅，街巷喧囂在靜謐院落前慢了下來。這裡保存的，不只是孫中山夫人宋慶齡曾經的生活房舍，也是一位跨越兩岸知名人物所留下的歷史記憶。宋慶齡1893年出生於上海，1915年與孫中山結婚；孫中山1925年逝世後，她長年投入婦女、兒童、醫療與救濟工作。在台灣社會，「國母」一詞常被用來指稱國父孫中山遺孀，寄託的是對近代中國女性公共角色的歷史想像；但宋慶齡後來的政治選擇，也讓這個稱謂帶著複雜而敏感的時代重量。

宋慶齡在上海、重慶、北京等地都留下居所與紀念空間，見證了她人生不同階段。而其中與台灣人最有連結的無疑是重慶居所了，因為1937年全面抗戰爆發後，國民政府遷移至此，重慶成為中華民國臨時首都（即陪都）。正因如此，重慶故居的意義不只在於名人住過，而是把宋慶齡重新放回中華民國的抗戰體制、國際援華與社會救濟交織的歷史坐標中。

目前對外開放的宋慶齡故居位於兩路口新村5號，楊館長告訴記者，1942年至1945年為其寓所，也是宋慶齡成位的「保衛中國同盟」中央委員會舊址。占地898平方公尺、建築面積665平方公尺，由主樓、後樓與防空洞等部分構成，館內展出實物及歷史照片110件。特別的是，展陳不以豪華居所為主軸，而是透過辦公空間、生活痕跡、書信、照片與救援資料，呈現她如何在戰時聯繫海外友人與國際組織，募集資金、藥品、醫療器材及物資，支援難民、傷兵與兒童。館方資料也指出，當時工作曾面臨物價飛漲、出版受限等種種壓力；在這座院落裡，可以看見戰時政治的緊張，也能理解公共人物如何把聲望轉化為跨國救援的力量。

為何宋慶齡與宋美齡姊妹在台灣的新聞聲量和民間討論度落差這麼大？文化大學新聞系教授莊伯仲指出，儘管兩姊妹分別為孫中山和蔣介石的配偶，然而在台灣，宋慶齡的名字長期處於一種微妙位置。她既是孫中山遺孀，與中華民國建國記憶相連；但1949年後又擔任中華人民共和國中央人民政府副主席，1981年更獲授名譽主席稱號。這種身分轉折，使她難以被單純納入「國父、國母」的傳統敘事，也不容易成為台灣公共宣傳中可以大力歌頌或全面批判的對象。政治分歧、兩岸對立與歷史教育取捨交疊之下，台灣人多只熟悉也來到台灣的妹妹宋美齡，卻對身處大陸的姊姊宋慶齡相當陌生。重慶故居提供的，正是一個跳脫標籤、重新理解她的極佳入口。

對台灣遊客而言，參訪重慶宋慶齡故居，或許便能從一間房子、一批照片和一段段文字開始探索：在國難當頭、城市遭受轟炸的年代，一位出身名門、身處政治風暴中心的舊時代新女性，如何選擇自己的位置？站在她曾經辦公與聯絡外界的空間，重慶不再只是山城與觀光地標，也成為理解中華民國抗戰史、宋氏家族及兩岸共同記憶的現場。若有機會來到重慶，不妨把兩路口新村5號排入行程，在這裡「發現」宋慶齡。相信您所尋覓到的不只是國母的身影，更有一段等待台灣人重新閱讀的中國近代史。

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