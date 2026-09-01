陝西鎮政府積欠包商款項 帳戶被查封員工差點領不到薪水

中國陝西省山陽縣戶家塬鎮政府因拖欠工程承包商逾人民幣1000萬元（約新台幣4700萬元）款項，遭承包商控告敗訴，使其銀行帳戶7月間遭法院凍結，導致員工8月份薪資被拖欠。經媒體報導及官方協調，鎮政府才恢復發薪及繳納員工醫保、養老金，但帳戶仍未解凍。

極目新聞報導，陜西1名民眾8月28日反映，山陽縣戶家塬鎮政府相關帳戶被法院凍結，導致鎮政府所屬幹部及員工無法如期領到薪資，而應由鎮政府按比例繳納的員工醫保、養老金也告停擺。

報導指出，根據陝西省商洛市中級人民法院判決書顯示，戶家塬鎮政府拖欠陜西一家公司逾1000萬元的工程款，鎮政府遭該公司控告後敗訴，遂遭法院強制執行，帳戶因此被凍結。而鎮政府隨後向法院提交執行異議申請，院方則在審查。

根據報導，在此事曝光後，中共山陽縣委、山陽縣政府

隨即召開會議，成立工作專門小組，推動問題解決。經多方協調，截至8月30日上午10時，戶家塬鎮政府旗下幹部及員工的8月份薪資已全數發放，醫保、養老金也已同步繳納。

至於戶家塬鎮政府積欠承包商款項問題，報導提到，鎮政府已主動與相關各方協商解決方案，其中包括承包商及法院，進一步溝通銀行帳戶解封事宜。

根據報導，戶家塬鎮政府1名員工8月31日表示，他被積欠的薪資已在前一天入帳，應由鎮政府繳納的社保、養老金等費用也已正常繳納。