新疆再有小學冠名左宗棠 港媒：強化中華民族意識

中國新疆近日又有小學加冠「左宗棠」名稱，港媒分析，此舉反映出北京當局正加強對「收復新疆」的左宗棠的宣傳和紀念，以強化「中華民族共同體意識」。

明報今天刊登評論文章指出，烏魯木齊市第三小學昨天加掛「烏魯木齊市左宗棠小學」校名，並且舉行揭牌儀式，是繼哈密市左宗棠小學之後，新疆第二所以左宗棠命名的學校，若加上湘陰縣左宗棠學校，則是中國第三所以左宗棠命名的學校。

文章表示，中共中央統戰部前常務副部長陳小江去年主政新疆後，明顯加強對「收復新疆」的左宗棠的宣傳和紀念，以強化「中華民族共同體意識」。

左宗棠是湖南湘陰縣人，晚清著名政治家、軍事家，1876年統領清軍三路進疆，收復新疆大部分地區，挫敗沙俄侵略圖謀，被視為民族英雄。

文章表示，由於左宗棠也參與鎮壓太平天國運動和陝西甘肅回族起義，涉及敏感民族問題，中國官方過去較少宣傳其事蹟。

直到2021年3月，中國國家主席習近平在福州考察時，參觀了左宗棠文化紀念展館，「左宗棠熱」逐漸興起。2025年，大型歷史人文紀錄片「左宗棠收復新疆」播出，成為首部講述左宗棠歷史功績的紀錄片。

文章表示，去年7月曾任國家民族事務委員會主任的陳小江接替馬興瑞主政新疆，左宗棠全面「復活」，哈密是左宗棠收復新疆的戰略要地，去年10月，哈密市第一小學加掛哈密市左宗棠小學校牌，主打「文化潤疆」、愛國主義教育。

據報導，今年以來，新疆通過落成大型雕塑、舉辦學術研討會等多種形式紀念左宗棠收復新疆，比如1月4日，「左宗棠收復新疆最後一戰決勝地」和「宗棠亭」兩處歷史文化標識牌揭牌儀式在和田縣舉行；8月22日，名為「左公復疆」的左宗棠雕像在哈密揭幕；8月23日，「左宗棠與邊疆治理」學術研討會在哈密舉辦。