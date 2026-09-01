土石流肆虐後 西藏吉隆口岸核心區僅存建築是這個

據大陸央視新聞報導，位處中國與尼泊爾邊界的西藏吉隆口岸核心區，在8月26日遭遇嚴重土石流災害後，目前唯一倖存的建築是半山腰一座距地面約20多公尺的方形水塔。除因這座水塔位置相對較高外，水塔一側有‌山峰遮擋‌，也削弱了土石流的衝擊。

對比之下，吉隆口岸近20公尺高共五層的主體建築則已完全消失，僅剩地基，部分建築殘骸更疑似被沖入尼泊爾境內河道。‌

這次災害的成因是尼泊爾一側藍塘里壤峰冰川斷裂引發冰岩崩，形成巨型土石流高速沖擊約22公里直達吉隆口岸，區域內約27處建築及附屬設施全數被夷為平地。‌‌

尼泊爾8月31日公布，截至當日上午，這次土石流災害導致的當地死亡人數已增至903人，失蹤人數亦大幅上調至4247人。中國30日曾公布，截至29日18時，災害共造成16人遇難、546人失聯，中國此後就未再更新災情。

在巨型土石流高速沖擊下，吉隆口岸約27處建築及附屬設施全數被夷為平地。‌‌圖／取自微博