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沙德爾復活 大陸中央氣象台再度發布颱風預警

聯合報／ 大陸中心／即時報導
颱風沙德爾1日凌晨在南海西北部海域復活，大陸中央氣象台1日6時再度發布颱風藍色預警。圖／取自大陸中央氣象台網站
颱風沙德爾1日凌晨在南海西北部海域復活，大陸中央氣象台1日6時再度發布颱風藍色預警。圖／取自大陸中央氣象台網站

新華社報導，大陸中央氣象台1日6時發布颱風藍色預警，今年第18號颱風「沙德爾」減弱後的殘餘環流發展成熱帶低壓後，1日凌晨在南海西北部海域再度加強為颱風（熱帶風暴級），大陸中央氣象台繼續維持原颱風名稱「沙德爾」和編號不變。

8月28日上午，沙德爾在浙江沿海登陸，當夜減弱為熱帶低壓。30日17時，大陸中央氣象台停止編號，18時解除颱風藍色預警，但沙德爾的殘餘環流仍然活躍。31日17時前後，沙德爾殘餘環流由海南省萬寧市移入南海西北部海面，並再度發展為熱帶低壓。9月1日凌晨，熱帶低壓在南海西北部海域再度加強為颱風。

報導稱，殘餘環流入海後逐漸發展為颱風的關鍵，是下墊面條件的改變。大陸中央氣象台首席預報員許映龍解釋，殘餘環流由陸地移入溫暖的海面，下墊面摩擦作用減小，同時又獲得了新的能量而發展。颱風停編之後殘餘環流還能復活比較少見，但有先例。

大陸中央氣象台預計，1日8時至2日8時，南海北部和中部的部分海域風力可達8級、陣風9至10級。同時，浙江南部、福建東北部、台灣南部等地部分地區將有大暴雨，福建東北部等地局部地區有特大暴雨。

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