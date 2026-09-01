聽新聞
0:00 / 0:00

習普會 深化合作有共識

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國家主席習近平俄羅斯總統普丁昨（31）日在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行今年第二度會晤。央視新聞報導，習近平在會晤中表示，中俄兩國關係向更高品質、更高水準發展作出部署，就新形勢下深化中俄各領域合作達成共識。

這是習近平與普丁今年第二度會面。此前，美國總統川普今年5月中旬訪問北京後，普丁旋即訪問大陸，與習近平會面。

俄通社報導，普丁在這次會晤中表示，俄中之間的合作在包括經濟領域在內的各個方向上順利發展，兩國正在能源、工業、航天、交通和物流等領域實施大型項目。

此外，為促進中俄人員往來，大陸去年9月15日起對俄羅斯試行30天免簽政策，俄羅斯相應於去年12月起也開放大陸公民免簽入境30天，而雙方於今年先後將免簽政策期限延長至明年12月31日。

對此，普丁在會晤中說，在免簽制度實施後，今年上半年，俄中之間的遊客量增加了43%。並表示，如果中方認為有可能且有必要，俄方願與中方就實現俄中免簽政策常態化進行合作。

央視新聞報導指出，習近平強調，中方願同包括俄方在內的各方一道，共商組織發展大計，助力組織行穩致遠，壯大引領全球治理改革、推進平等有序世界多極化的力量。

習近平 中俄 俄羅斯

延伸閱讀

晤習近平 普亭：願實現俄中免簽政策常態化

今年第二度「習普會」登場 俄通社：習近平與普亭在比斯凱克舉行會晤

習普會聚焦天然氣合作

習近平、普亭今會談 聚焦天然氣管道

相關新聞

陸製造業8月PMI 連二月萎縮

大陸8月製造業採購經理指數（PMI）為49.8，較7月回升0.6個百分點，優於市場預期，但連兩月低於50，仍處在收縮區間。分析認為，企業生產和市場需求指標均較前月擴張，製造業可能已在7月觸底，但內需改善還不夠明顯，經濟仍偏弱，穩增長政策效果待觀察。

陸科創板企業 上半年獲利年增四倍

大陸A股半年報披露，約5,550家上市企業合計營收人民幣37.68兆元（約新台幣177兆元），年增7.63%；淨利人民幣3.58兆元（約新台幣16.9兆元），年增19.4%。

華為上半年失色 淨利潤年減逾三成

大陸科技巨頭華為昨（31）日發布2026年半年報，上半年營收增長但獲利承壓。報告顯示，華為上半年營收人民幣4,678億元（約新台幣2.2兆元），年增9.55%；歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣234億元（約新台幣1,102億元），年減36.8%。另外，上半年研發投入達人民幣1,213億元，年增25.2%，占營收25.95%，創歷史新高。

算力火熱 陸企訂單排到三年後

在AI發展浪潮下，大陸高端算力供應呈現全鏈緊缺局面，部分企業訂單已排至三年後。據行業調研，2026年大陸國產AI晶片需求規模約400萬顆，實際交付約300萬顆，存在百萬級產能缺口。同時，算力不斷升級讓伺服器發熱量提高，降溫成為必要選項，傳統風冷吃力，液冷成為焦點。

習普會 深化合作有共識

大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁昨（31）日在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行今年第二度會晤。央視新聞報導，習近平在會晤中表示，中俄兩國關係向更高品質、更高水準發展作出部署，就新形勢下深化中俄各領域合作達成共識。

中共廿大奉命帶離胡錦濤 孔紹遜可望任甘肅省長

八月廿八日的中共中央政治局會議拍板多地人事安排。除了上海市委副書記朱忠明已任市政府黨組書記，內定升任上海市長外，中共中央辦公廳副主任兼秘書局長孔紹遜，日前亦首次以甘肅省政府黨組書記身分亮相，意味著將接任甘肅省長。孔紹遜最為外界所知的事蹟，是二○二二年中共廿大閉幕會上，受習近平之命召喚一名安全人員，並與該名安全人員一同將前總書記胡錦濤帶離會場，引起高度關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。