快訊

獨／竹北市長藍白合大逆轉？林為洲奔走協調 藍白可能共推「他」

震撼彈！「公主遊輪」退出台灣市場 即日起全面停止銷售、官網已關閉

不想等了！馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

聽新聞
0:00 / 0:00

陸通過首部耕地保護法律 地方政府要確保耕地數量不減少

中央社／ 台北31日電

央視網報導，中國首部有關耕地保護和品質提升的法律日前通過審議，將於明年1月1日起實施。該部法律強調要嚴守耕地保護紅線，省級人民政府要確保行政區域內耕地總量不減少、品質有提升、生態功能穩定。

央視網30日報導，「中華人民共和國耕地保護和質量提升法」28日審議通過，自2027年1月1日起實施。該部法律明確指出，耕地應當主要用於糧食、棉、油、糖、蔬菜以及飼草飼料生產，國家堅持實行最嚴格的耕地保護制度、最嚴格的節約集約用地制度，嚴守耕地保護紅線。

中國自然資源部耕地保護監督司相關負責人孫魯平表示，該部法律是耕地保護領域的首部專門立法，首次系統闡述耕地數量、品質與生態保護的要求。

該部法律規定，省級人民政府要確保行政區域內耕地總量不減少、品質有提升、生態功能穩定。在數量方面，實行建設用地總量和強度雙控制，並嚴格控制耕地轉為其他農用地。在品質方面，建立健全多元投入機制，逐步把具備條件的永久基本農田建成高標準農田。在生態方面，建立耕地生態保護修復制度，恢復和提升耕地生態功能。

孫魯平又表示，該部法律將耕地保護領域多項舉措首次上升為法律層面，例如首次明確指出「國家建立耕地保護和糧食安全責任制，實行耕地保護和糧食安全黨政同責」。

中國農業大學教授、中國土地學會副理事長朱道林表示，該部法律還對各類違法占用耕地或改變耕地用途等行為，以及政府和相關部門工作人員，在耕地保護和質量提升工作中的失職瀆職行為，規定了明確的法律責任。

報導引述中國自然資源部表示，近年來中國初步遏制了耕地總量持續下滑趨勢。與此同時，中國人多地少的國情沒有變，耕地「非農化」、「非糧化」問題還在一定程度上存在。農業生產受自然災害影響較大，糧食供求緊平衡態勢長期存在。

地方政府 法律 央視

延伸閱讀

中國修訂國防動員法 綠：台灣應提升防衛韌性

歐盟要管短期租屋平台 允許觀光聖地實施符合比例措施 緩解房屋短缺壓力

樹木保護專業化時代來臨！都市林需求大增 林保署啟動首波「樹保人員」培訓

不滿被列為「中國軍方企業」！中國記憶體大廠長鑫存儲正式起訴美國五角大廈

相關新聞

印媒稱吉隆土石流與大陸有關 陸外交部：惡意揣測

西藏吉隆縣土石流災害持續受到關注。針對部分印度媒體將災害與大陸連結，大陸外交部發言人郭嘉昆31日表示，「在大災大難面前，我們堅決反對這種沒有事實依據的惡意揣測」。他並稱，已向尼泊爾提供緊急現匯援助及人道援助，首批50噸救災物資已運抵加德滿都，兩批中國隧道救援專家也已前往災區一線。

地名成為酒名 茅台背後的傳奇人物

提起茅台，很多人都知道這是一種酒，但可能不少人不知道，這個酒名來自地名。

沙德爾恐將重生…廣東要求所有漁船今晚10時前回港避風

今年第18號颱風「沙德爾」恐將復活重生，廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室31日下午發布通知，要求8月31日22時前，全省海域所有海上作業漁船全部回港避風，漁排養殖人員、海洋牧場工作人員全部上岸避險；海上風電施工平台人員全部撤離。鄉鎮船舶、海釣船、休閒船艇、遊艇等禁止出海。

演員要失業？大陸首部AI長劇《後西遊記》在湖南衛視黃金檔播出

大陸首部AIGC（AI-Generated Content，人工智慧生成內容）長劇《後西遊記》8月31日開播。該劇第一季共30集、每集40分鐘，除在芒果TV上架，也同步登上湖南衛視黃金檔，並成為「廣電21條」發布後，大陸首部採取「邊製作、邊審核、邊播出」模式的劇集。

賀蘭山首度發現「四馬拉車」岩畫 反映遠古先民生活

據寧夏日報報導，銀川市賀蘭山岩畫管理處工作人員日前在岩畫複查中又有重大發現—在賀蘭口岩畫保護區F區西南側區域發現一幅罕見的「四馬拉車」岩畫。

爸爸跟著玩！陸孩童踢打瀕危蛇標本 聽聞「有藥劑殘留」急衝廁所

大陸國家動物博物館近日發生遊客破壞展品事件。館內監視器拍下，2名孩童在瀕危動物展廳內對舟山眼鏡蛇及莽山原矛頭蝮標本又抓又踢，同行父親不但沒有制止，反而拿起標本遞給孩子一起玩鬧，導致莽山原矛頭蝮標本受損。館方對此表示強烈譴責，並稱已完整保存事發全程監視器畫面，將保留依法追究當事人法律責任的權利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。