陸通過首部耕地保護法律 地方政府要確保耕地數量不減少

央視網報導，中國首部有關耕地保護和品質提升的法律日前通過審議，將於明年1月1日起實施。該部法律強調要嚴守耕地保護紅線，省級人民政府要確保行政區域內耕地總量不減少、品質有提升、生態功能穩定。

央視網30日報導，「中華人民共和國耕地保護和質量提升法」28日審議通過，自2027年1月1日起實施。該部法律明確指出，耕地應當主要用於糧食、棉、油、糖、蔬菜以及飼草飼料生產，國家堅持實行最嚴格的耕地保護制度、最嚴格的節約集約用地制度，嚴守耕地保護紅線。

中國自然資源部耕地保護監督司相關負責人孫魯平表示，該部法律是耕地保護領域的首部專門立法，首次系統闡述耕地數量、品質與生態保護的要求。

該部法律規定，省級人民政府要確保行政區域內耕地總量不減少、品質有提升、生態功能穩定。在數量方面，實行建設用地總量和強度雙控制，並嚴格控制耕地轉為其他農用地。在品質方面，建立健全多元投入機制，逐步把具備條件的永久基本農田建成高標準農田。在生態方面，建立耕地生態保護修復制度，恢復和提升耕地生態功能。

孫魯平又表示，該部法律將耕地保護領域多項舉措首次上升為法律層面，例如首次明確指出「國家建立耕地保護和糧食安全責任制，實行耕地保護和糧食安全黨政同責」。

中國農業大學教授、中國土地學會副理事長朱道林表示，該部法律還對各類違法占用耕地或改變耕地用途等行為，以及政府和相關部門工作人員，在耕地保護和質量提升工作中的失職瀆職行為，規定了明確的法律責任。

報導引述中國自然資源部表示，近年來中國初步遏制了耕地總量持續下滑趨勢。與此同時，中國人多地少的國情沒有變，耕地「非農化」、「非糧化」問題還在一定程度上存在。農業生產受自然災害影響較大，糧食供求緊平衡態勢長期存在。