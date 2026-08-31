印媒稱吉隆土石流與大陸有關 陸外交部：惡意揣測

西藏吉隆縣土石流災害持續受到關注。針對部分印度媒體將災害與大陸連結，大陸外交部發言人郭嘉昆31日表示，「在大災大難面前，我們堅決反對這種沒有事實依據的惡意揣測」。他並稱，已向尼泊爾提供緊急現匯援助及人道援助，首批50噸救災物資已運抵加德滿都，兩批中國隧道救援專家也已前往災區一線。

澎湃新聞報導，有媒體關切，部分印度媒體指稱西藏吉隆縣土石流災害與中國有關。對此，郭嘉昆回應，中國和尼泊爾兩國的專家和官方機構對此次災害的成因已經作出了一些研判，分析是由於尼泊爾境內高位冰川崩塌引發的。「在大災大難面前，我們堅決反對這種沒有事實依據的惡意揣測。」

至於救援涉外工作進展，郭嘉昆表示，此次尼泊爾邊境地區突發冰川崩塌，引發嚴重土石流災害，造成中尼兩國重大人員傷亡失聯。中方在緊急展開搶險自救的同時，第一時間向尼方伸出援手，支持尼方應急救災。

他說，中國政府已向尼方提供緊急現匯援助和人道援助，首批50噸救災物資已運抵加德滿都，中方兩批隧道救援專家組成的救援隊也已前往尼泊爾災區一線。

郭嘉昆指，中方已同尼方分享災區影像、衛星和水文數據等重要資訊，包括上游堰塞湖預警資訊，並正在積極協助滯留的尼泊爾公民盡快返回尼泊爾。

郭嘉昆表示，截至30日中午，在尼泊爾災區取得聯繫的中方人員已全部得到妥善轉移安置，目前處於安全狀態。當前中方正全力搜救境內外失聯人員，並與外國駐華使館保持密切溝通，共同做好外籍失聯人員清查和善後處置等工作。

他也提到，大陸國家主席習近平已向尼泊爾總統鮑德爾致慰問電，大陸國務院總理李強也已向尼方表達慰問。8月29日，大陸外長王毅與尼泊爾外長希西爾通電話時表示，中尼是山水相連、命運與共的共同體。面對災情，兩國要堅定站在一起，攜手應對、共克時艱。