提起茅台，很多人都知道這是一種酒，但可能不少人不知道，這個酒名來自地名。

茅台，是位於貴州省仁懷市的一個鎮。根據中華傳播管理學會的「歷史查核計畫」，茅台這個鎮名，來自古代當地部落民眾築起寬大的土台以祭祀祖先，因為土台上長滿茅草，慣稱茅草台，簡稱茅台，後來就成為地名。除了茅台鎮之外，附近同部落民眾的聚居地，也有「九井八廟十茅台」的說法。

至於成為酒名，則與清朝的一位人物有關，他就是賴正衡。

賴正衡是清朝道光年間的人物，被視為貴州茅台鎮「賴茅」酒歷史淵源的開端人物。

賴正衡原籍福建，在道光年間擔任正三品軍營統帶的武官，當時他率軍前往貴州仁懷地區駐防戡亂。戰事結束後，他選擇解甲歸田，並定居於地理環境獨特的茅台村（現為茅台鎮）。

道光六年、西元1826年，賴正衡在茅台村創辦了「茅台燒春」酒坊。這也是賴氏家族在茅台鎮釀酒歷史的起點，當時該酒坊尚未使用「賴茅」之名。

賴正衡創辦的酒坊後來因戰亂被毀，但其留下的釀酒基業與配方由後代子孫賴宗貴、賴嘉榮、賴永初等繼承，並且發揚光大。

賴正衡的後代在民國時期將酒坊發展為茅台鎮著名的「恆興燒坊」，並正式推出風靡一時的「賴茅」酒。在西元1951年，該燒坊與「華茅」、「王茅」合併，成為當今「貴州茅台酒廠」的三大歷史前身之一。

現在貴州「以賴之名」的主要白酒品牌包括以下幾類：

1、賴茅：最著名的賴氏酒品牌，現在是茅台集團旗下的重要子品牌，由貴州茅台酒股份有限公司與中石化易捷銷售有限公司合資組建的貴州賴茅酒業有限公司生產。

2、賴氏父子：位於貴州茅台鎮的醬香型白酒品牌，傳承賴氏釀酒配方，產品包括傳世、醬之祖等多個系列。

3、賴永初酒：源於西元1929年茅台村的衡昌酒房，西元1941年被賴永初接管後改稱恒興燒坊，產品改稱賴茅，現為賴氏後人經營的品牌。

4、賴世和醬酒：由賴氏醬酒第三代傳人賴鵬飛于西元2013年創立，生產主體為貴州賴世和釀酒有限公司。

5、賴世家：傳承賴氏茅酒工藝的正宗純糧醬香酒品牌。

6、賴嘉榮酒：以醬香始祖、賴茅鼻祖賴嘉榮命名的酒品牌。

7、賴正衡酒：以賴氏先祖賴正衡命名的品牌。

8、賴世仁：貴州白酒品牌。

9、賴祖：貴州茅源酒類銷售有限公司旗下白酒品牌。

這些品牌大多源於賴氏家族在茅台鎮的百年釀酒歷史。西元1951年，賴茅與華茅、王茅合併為國營茅臺酒廠，之後賴氏後人陸續恢復生產，形成了今天眾多「以賴之名」的白酒品牌格局。

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